El PRI mexiquense está de pie y listo para volver a ganar: Cristina Ruiz

Toluca, Méx.- En una Plaza de la Unidad abarrotada de militancia y llena de energía, la presidenta del PRI Estado de México, Cristina Ruiz Sandoval, dejó claro que este partido está vivo, unido y listo para recuperarse y seguir trabajando con la gente. “En el PRI no hay miedo, ni duda, ni división. Tenemos futuro porque sabemos gobernar, porque damos resultados y porque cuando legislamos, le damos rumbo al país (…) estamos de pie y los mexiquenses están a punto de conocer al mejor PRI de toda su historia”, expresó ante más de diez mil priistas de todo el estado. El evento contó con la presencia del presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, quien tomó protesta a las nuevas dirigencias municipales para el periodo 2025–2028.

El líder nacional destacó el trabajo de la dirigencia estatal mexiquense, una dirigencia con rumbo para sacar a Morena en las próximas elecciones.