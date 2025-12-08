Deudas decembrinas pondrían finanzas de Millennials en riesgo al dar el tarjetazo

Gastos de fin de año comprometerán finanzas del 49% de los adultos jóvenes durante en enero.

39% utilizarían tarjeta de crédito para solventar este tipo de gastos.

La acumulación de deuda en este periodo del año podría superar los 10 mil pesos, considerando solo regalos.

El fin de año se acerca, trayendo consigo no sólo el espíritu festivo, sino un reto financiero crucial: cómo maximizar el disfrute y las experiencias sin caer en un sobreendeudamiento que empañe el inicio del nuevo año y comprometa la estabilidad económica familiar.

De acuerdo con un sondeo por Bravo, a hombres y mujeres que pertenecen a la generación Millennial en México, el 49% de los encuestados considera que los gastos de fin de año comprometerán sus finanzas en enero y el 59% se siente presionado por el gasto que implicará el mes de diciembre.

De acuerdo con Luis Lucido, Vocero de Bravo, firma especializada en liquidación de deudas, si bien el aguinaldo se percibe como un alivio o un «dinero extra» que permite cierta holgura, su uso impulsivo y sin una planificación detallada puede generar una acumulación de deuda promedio preocupante.

La disposición a gastar en regalos, cenas y decoraciones es alta durante esta época y provoca que el 69% de los mexicanos gaste hasta $10,000 MXN durante esta temporada sólo en regalos navideños, siendo el principal método de pago la tarjeta de crédito bancaria y departamental.

A través de un comunicado, Luis Lucido señaló que de acuerdo con sus registros, el 39% de los mexicanos usa su tarjeta de crédito como principal método de pago para este tipo de gastos, un recurso que, sin control, lleva a intereses elevados y un inminente sobreendeudamiento.

«La alegría de las celebraciones navideñas es innegable. Las familias buscan crear momentos memorables y compartir. No obstante, es fundamental que estas fechas no se traduzcan en una carga financiera que se extienda mucho más allá de las fiestas. El aguinaldo no debe ser visto como un cheque en blanco, sino como una herramienta poderosa que, usada con estrategia, puede ser el mejor aliado para evitar deudas futuras o, incluso, para sanear las existentes. De lo contrario, la emoción de diciembre podría convertirse en una preocupación real en enero».

Para asegurar que el aguinaldo impulse tus planes navideños sin comprometer tu salud financiera Bravo, la solución para liquidar deudas, tiene 5 consideraciones clave:

La importancia de un presupuesto detallado para gastos navideños:

Antes de comenzar cualquier compra o plan de celebración, es crucial elaborar un presupuesto minucioso y realista. Desde regalos para familiares y amigos, hasta las cenas de Nochebuena y Fin de Año, decoración del hogar, reuniones sociales y cualquier otra actividad. Tener una visión clara del costo total de las celebraciones permitirá distribuir el aguinaldo de forma inteligente y evitar compras impulsivas que lleven a depender del crédito.

El impacto de las deudas actuales:

Es vital hacer una introspección sobre la situación financiera actual. Si ya se arrastran deudas, especialmente aquellas con altas tasas de interés, como las de las tarjetas de crédito, realizar gastos navideños adicionales podría agravar la situación de manera significativa. El aguinaldo podría ser utilizado estratégicamente para reducir o liquidar estas obligaciones primero. Liberar estas cargas brindará una mayor paz mental y una libertad financiera genuina para disfrutar las fiestas sin remordimientos.

El aguinaldo como herramienta estratégica, no solo gasto Impulsivo:

El aguinaldo no es un «dinero extra» para gastar sin mayor reflexión; es una oportunidad para fortalecer el bienestar económico. Antes de pensar en las compras navideñas, se debe evaluar si es más beneficioso destinar una porción a crear un fondo de ahorro específico para las celebraciones, o a constituir un fondo de emergencia para imprevistos. Cada peso del aguinaldo usado con un propósito claro y consciente acerca a las metas financieras y aleja del endeudamiento no deseado.

La preparación para evitar imprevistos:

Por muy meticulosa que sea la planificación, las fiestas pueden traer consigo gastos inesperados: desde un regalo de última hora, una avería en casa que necesita reparación urgente, o incluso una emergencia de salud familiar. Es una consideración vital destinar una parte del presupuesto a un «colchón» específico para estas situaciones. Tener esta reserva ofrece tranquilidad y evitará recurrir a préstamos o tarjetas de crédito ante cualquier eventualidad.

La ventaja de la planificación anticipada:

La temporada navideña implica, casi siempre, precios más elevados y mayor demanda. Planificar compras y celebraciones con antelación permite comparar precios y aprovechar descuentos o promociones especiales. De esta forma se optimiza el presupuesto, disminuyendo la necesidad de recurrir a la deuda para cubrir compras de última hora y a precios inflados.

“La temporada navideña es para disfrutar y crear recuerdos, no para generar preocupaciones financieras. Con una planificación inteligente y el uso estratégico del dinero, se pueden vivir grandes experiencias, celebrar y comenzar el año nuevo con finanzas saludables. En Bravo, estamos comprometidos con empoderar a los mexicanos para que alcancen sus metas financieras y personales, sin riesgo de caer en sobreendeudamiento”, señaló el especialista en deudas Luis Lucido.