La gobernadora Delfina Gómez escucha a mexiquenses con gobierno de territorio

Realiza Cuarta Audiencia Ciudadana

Atienden diversas Secretarías, de manera rápida y eficiente solicitudes en materia de salud

Toluca, Estado de México.– Bajo un nuevo formato que busca atender de manera eficiente y rápida a la ciudadanía, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez realizó la Cuarta Audiencia Ciudadana durante cinco días, cada uno dedicado a un sector específico; uno de ellos fue salud, dando respuesta inmediata con la entrega de sillas de ruedas, andaderas y programas de bienestar.

Participaron las Secretarías de Salud, Bienestar y el Sistema DIF Estado de México. Cada titular de las dependencias escuchó a la ciudadanía mexiquense, a la cual se le reiteró su compromiso de ser un Gobierno de territorio y cercano a la gente.

Una de las personas beneficiadas es Raquel Rocío Balderas, quien acudió a la audiencia a fin de pedir ayuda y poder realizar las pruebas para un trasplante de riñón de su hijo que sufre insuficiencia renal crónica.

“Pedirle a la gobernadora que nos apoyara con los gastos para lo de las pruebas cruzadas que están muy elevados los gastos, los pasajes y el pago de las hemodiálisis”, señaló.

Raquel agradeció la atención y la disposición de la Gobernadora y de las autoridades de salud para dar respuesta a su petición, al igual que Edith Sánchez Vázquez, quien recibió una placa para su hijo que tuvo un accidente y necesitaba estudios de cráneo.

“Agradecida porque la Gobernadora nos dio el apoyo y gracias a ella mi hijo tiene una nueva vida, un nuevo comenzar, espero que ayude a muchas personas, así como a nosotros”, expresó.

Con esta nueva modalidad, la Gobernadora Delfina Gómez busca garantizar una atención personalizada y respuesta efectiva a las necesidades de las y los mexiquenses con lo que se garantiza su bienestar.

Mejora la nutrición materno-infantil en situaciones críticas

Con el objetivo de promover y apoyar la nutrición materno-infantil en situaciones críticas, particularmente en mujeres embarazadas, madres lactantes, niñas y niños pequeños, el Gobierno del Estado de México capacitó a personal de salud, nutrición, trabajo social y equipos de respuesta en la materia.

Durante el Taller de Capacitación en Nutrición Materno-Infantil ante Emergencias y Movilidad Humana, que realizó la Secretaría de Salud estatal, en coordinación con el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), se destacó la relevancia de contar con personal capacitado y con criterios homologados, sustentados en lineamientos nacionales e internacionales.

Macarena Montoya Olvera, Secretaría de Salud y Directora General del Instituto de Salud del Estado México (ISEM), ha enfatizado en que los procesos formativos fortalecen la preparación del sistema de salud estatal y consolidan la coordinación interinstitucional entre organismos nacionales e internacionales para garantizar una atención integral y centrada en los derechos de niñas, niños y sus familias.