El GEM llama a moderar consumo de alcohol en estas fiestas

Atención a la depresión decembrina

Toluca, Estado de México.– El Gobierno del Estado de México informó que, durante la temporada decembrina, una parte de la población presenta una sobrecarga emocional conocida como “depresión decembrina”, fenómeno temporal vinculado con nostalgia por la ausencia de seres queridos, estrés económico, sensación de soledad y expectativas sociales propias de estas fechas.

Raúl Naveda López Padilla, Director del Instituto Mexiquense de Salud Mental y Adicciones (IMSAMA), explicó que este estado emocional puede provocar tristeza, ansiedad o irritabilidad; aunque normalmente desaparece al concluir las celebraciones, pidió buscar atención profesional si las emociones se extienden, ya que podrían afectar la vida cotidiana.

El titular señaló que en diciembre se registra un incremento en el consumo de alcohol, sobre todo en reuniones sociales, por lo que llamó a mantener hábitos responsables para evitar accidentes viales, episodios de violencia y otras situaciones de riesgo. Recomendó no superar tres tragos estándar para hombres y dos para mujeres, solo de manera ocasional, así como hidratarse y evitar consumos acelerados, debido a que el organismo requiere tiempo para procesar estas sustancias.

El gobierno estatal recordó que la entidad cuenta con una red amplia de atención en salud mental integrada por psicólogos en centros de salud, 34 Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones, y el Centro Especializado en Prevención y Rehabilitación a las Adicciones (CEPRA).