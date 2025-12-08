Alertan sobre aumento de fraudes digitales en esta temporada de aguinaldos

Estrategias de ciberdelincuentes cada vez más sofisticadas

Estafas en línea pueden incrementarse hasta 40% durante este mes

En México, el aumento de liquidez derivado del pago de aguinaldos impulsa de manera significativa el consumo interno, lo que a su vez provoca un crecimiento de entre 25% y 35% en las transacciones de comercio electrónico, comportamiento estacional que es aprovechado por grupos de la ciberdelincuencia que despliegan campañas cada vez más agresivas y sofisticadas.

Ezequiel Aguiñiga Tinoco, presidente del Consejo de Administración de Proyectos y Suministros Interdisciplinarios (PSI-México) e investigador del Instituto Politécnico Nacional (IPN), alertó a los consumidores sobre el incremento acelerado del fraude digital durante esta temporada, periodo que representa el momento más riesgoso del año para sufrir estafas electrónicas.

“Diciembre es el mes en el que más confianza muestra el consumidor mexicano y, paradójicamente, es también cuando los delincuentes digitales redoblan sus esfuerzos. La combinación de prisa, ofertas, saturación de información y pagas extraordinarias coloca a la población en un estado de alta vulnerabilidad. Es indispensable actuar con prudencia y reforzar los hábitos de seguridad digital”, subrayó el especialista.

El investigador del IPN resaltó que las denuncias por estafas en línea pueden incrementarse hasta 40% durante este mes, principalmente por compras en sitios falsos, clonación de tarjetas, phishing y smishing disfrazados de promociones, así como anuncios fraudulentos en redes sociales que redirigen a páginas maliciosas. Señaló que este fenómeno se ha intensificado en México debido al crecimiento sostenido del comercio digital y a la falta de vigilancia preventiva por parte de algunos usuarios.

Aguiñiga Tinoco señaló que, aunque las empresas tecnológicas y entidades financieras fortalecen sus sistemas de protección, “la primera línea de defensa sigue siendo el usuario”, por lo que insistió en la necesidad de fomentar una cultura digital más robusta, especialmente en temporadas de alto consumo.

En este sentido, hizo un llamado directo a los consumidores a seguir medidas esenciales para proteger su información personal y financiera, con énfasis en los siguientes puntos:

Comprar únicamente en sitios oficiales y verificados. Desconfiar de cualquier oferta que parezca “demasiado buena para ser verdad”. Utilizar métodos de pago seguros y evitar transferencias directas a desconocidos.

Además de revisar periódicamente los estados de cuenta para detectar cargos irregulares. Mantener actualizados dispositivos, aplicaciones y contraseñas para dificultar accesos indebidos.

“México no es ajeno a las tendencias globales de fraude digital, pero sí puede reducir sus riesgos si cada persona adopta prácticas básicas de prevención. La seguridad comienza desde el momento en que damos “clic” a un sitio o liga digital”, enfatizó el presidente de PSI-México.

Aguiñiga Tinoco pidió a la ciudadanía reportar cualquier anomalía, comportamiento sospechoso o fraude consumado a las autoridades competentes para fortalecer la respuesta conjunta ante este tipo de delitos.

Compradores impulsivos, blancos fáciles

Aunque siete de cada diez mexicanos dicen preocuparse por las estafas en línea, el 59% admite que aprovecharía una oferta en cuanto la ve, sin verificar la fuente. Esa confianza, combinada con la inmediatez de las redes sociales, crea el escenario perfecto para los fraudes digitales.

Más de la mitad (59%) de los encuestados ha comprado regalos a través de anuncios en redes sociales, y el 63% utiliza plataformas como Facebook, Instagram, TikTok o YouTube para inspirarse en sus compras. Sin embargo, el Gen Threat Report de Norton revela que más del 50% de las estafas detectadas globalmente se originan en esas mismas plataformas.

“Desde herramientas de inteligencia artificial hasta clics en anuncios en redes sociales, las personas están priorizando la conveniencia”, explicó Leyla Bilge, directora global de Investigación de Estafas en Norton. “Pero los estafadores también lo están haciendo. Los hábitos que subestimamos son precisamente los que nos hacen más vulnerables”.

La IA, nuevo campo de ataque

El 45% de los mexicanos planea usar inteligencia artificial -como ChatGPT- para generar ideas de regalos. Pero el entusiasmo viene acompañado de desconfianza: el 69% teme caer en una estafa generada mediante IA. Los ciberdelincuentes están aprovechando herramientas de generación automática de texto e imagen para crear sitios falsos, anuncios fraudulentos y mensajes de phishing cada vez más realistas.

En palabras de Bilge, “los estafadores se aprovechan de la presión, la distracción y la toma de decisiones emocionales. Cuentan con que estés ocupado y con prisa, y hoy, con la sofisticación de las estafas, incluso si estás alerta, ellos están preparados”.

Conductas de riesgo que disparan las estafas

Durante la temporada de ofertas, los consumidores asumen más riesgos: el 32% reconoce hacerlo conscientemente. Entre los millennials, el 68% está dispuesto a tomar medidas poco convencionales -como comprar a desconocidos o en sitios no verificados- con tal de obtener productos populares.

El resultado: casi un tercio de los mexicanos (28%) ha sido objetivo de estafas de compras navideñas, y el 70% de ellos terminó siendo víctima.