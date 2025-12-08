Esperan a 13.5 millones de peregrinos a la Basílica de Guadalupe

Arranca operativo

Se desplegaron más de 6 mil policías, apoyados con vehículos y drones, para garantizar su seguridad

Como cada año, la alcaldía Gustavo A. Madero puso en marcha el Operativo Basílica 2025, que se mantendrá hasta el domingo 14 de diciembre para garantizar seguridad, atención y movilidad de millones de fieles que visitan la basílica en este 494 aniversario de la aparición de la Virgen de Guadalupe.

Los días con mayor actividad serán el 11 y 12 de diciembre, cuando miles de peregrinos llegarán en mayor número al templo mariano para participar en la serenata y en la misa principal que se realiza durante la noche de este jueves.

Este año se espera romper récord con 13.5 millones de asistentes, superando las cifras de 2024, cuando se registraron cerca de 12 millones de visitantes. Durante estas celebraciones es común que haya afectaciones en el tránsito, así como cierres de accesos en las zonas cercanas al recinto religioso, por lo que se recomienda tomar previsiones.

Se desplegaron más de 6 mil policías, apoyados con 251 vehículos, 40 camionetas, 53 motocicletas, 19 grúas, dos drones, ocho ambulancias y cuatro motoambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM). Efectivos de la policía turística también participaran en el operativo para realizar traducciones en inglés, chino e italiano, náhuatl, totonaco, zapoteco y mixteco.

La alcaldía también compartió recomendaciones básicas para quienes acudirán a la Basílica. Entre ellas están mantenerse en contacto con familiares o acompañantes, definir un punto de reunión en caso de extravío, prestar atención especial a niñas, niños, adultos mayores y personas con movilidad limitada, así como protegerse del frío con ropa adecuada, buena alimentación e hidratación.

Cómo inició la tradición

La conmemoración de la Virgen de Guadalupe, la fiesta religiosa más importante de México, reúne cada año a millones de peregrinos, pero detrás de la celebración del doce de diciembre hay una historia que mezcla espiritualidad, arte, resistencia cultural y hechos que han sorprendido incluso a investigadores científicos.

La tradición guadalupana narra que la Virgen María se apareció cuatro veces al indígena Juan Diego en el cerro del Tepeyac en diciembre de 1531. El relato quedó plasmado en el Nican Mopohua, texto en náhuatl escrito hacia 1545 y considerado una de las principales fuentes históricas sobre el acontecimiento. Allí se detalla el mensaje que María dio al macehual: la petición de construir una “casita sagrada” para consolar a todos sus hijos.

Para convencer al primer obispo de México, fray Juan de Zumárraga, la Virgen pidió a Juan Diego recoger rosas de Castilla que milagrosamente florecieron en pleno invierno. Al extender su tilma ante el obispo, las flores cayeron y apareció impresa la imagen que desde entonces se venera en el Tepeyac.

En los siguientes años, el impacto fue inmediato: más de nueve millones de indígenas se convirtieron al cristianismo, según recuentos eclesiásticos de la época.

Una imagen que cruzó océanos y se volvió símbolo global

Aunque la aparición ocurrió en 1531, fue hasta mediados del siglo XVII cuando su culto tomó fuerza y trascendió fronteras. Investigadores como Paula Mues Orts, co curadora de la exposición Tan cerca, tan lejos del Museo del Prado, destacan que la Virgen de Guadalupe se convirtió en la primera aparición mariana de alcance global, difundida masivamente gracias a copias enviadas desde la Nueva España a la península ibérica, Filipinas y otros puntos del imperio español.

Más de un millar de representaciones se conservan hoy en España. Una de las más antiguas, realizada por José Juárez en 1656, fue copiada directamente de la tilma original cuando se descorrieron los velos que la protegían. Llegó a Ágreda como un regalo de la camarera de la virreina a un convento, donde permaneció siglos.

Pese al control del Arzobispado sobre la reproducción de la imagen, también existieron copistas indígenas elegidos mediante ceremonias propias, como Luis de Tejeda y más tarde, a finales del siglo XVII, el pintor mulato Juan Correa realizó el primer calco directo colocando tiras de papel engrasado sobre la tilma para copiar sus contornos. Este proceso facilitó crear facsímiles que reforzaron la expansión del culto.

El galeón de Manila, que conectaba México con Asia, ayudó a consolidar la presencia guadalupana en puertos como Sevilla y Cádiz, y en regiones del norte de España. Para entonces, la Virgen de Guadalupe ya era un emblema identitario de los novohispanos y en el siglo XIX se transformó en estandarte de los insurgentes.

Intacta

La tela sobre la que se imprimió la imagen (hecha de fibras de cactus) debería haberse deteriorado en menos de veinte años. Sin embargo, ha sobrevivido casi cinco siglos con una luminosidad que desconcierta a los expertos.

Devoción

El 12 de diciembre congrega cada año a millones de peregrinos en la Basílica de Guadalupe, considerada uno de los centros marianos más visitados del mundo.

La fecha marca tanto la última aparición a Juan Diego como el reconocimiento oficial de su mensaje. Para fieles y estudiosos, la Virgen de Guadalupe es un puente cultural y espiritual que ha acompañado procesos históricos, identitarios y sociales de México durante casi quinientos años.

Su historia, entre fe, arte e investigación científica, continúa generando nuevas lecturas. Y su imagen, que cruzó mares y desafió el desgaste del tiempo, permanece como uno de los símbolos más poderosos de la tradición mexicana.