Empleo afiliado al IMSS registra 22.8 millones de puestos de trabajo

Nuevo récord histórico

Resalta CSP que el modelo económico significa mayor empleo y recuperación del salario mínimo

El gobierno de México, a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), informa que, al 30 de noviembre de 2025, se registró un nuevo récord histórico de empleo con 22 millones 837 mil 768 puestos de trabajo afiliados al IMSS, la cifra máxima desde 1997, año en el que comenzó este tipo de mediciones.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que el récord de más de 22 millones de puestos de trabajo afiliados al IMSS es un muy buen dato que muestra la fortaleza de la economía nacional.

“22 millones 837 mil 768 son empleos formales, este es el cierre de noviembre, normalmente en diciembre también aumenta. Entonces es un muy buen dato de nuestra economía”, señaló en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo.

La jefa del Ejecutivo federal resaltó que el modelo económico de la Cuarta Transformación significa aumento en el empleo y recuperación del salario mínimo, ya que en el último periodo de José López Portillo y en la época neoliberal, el salario de las y los trabajadores cayó cuatro veces generando mayor pobreza, en tanto que a partir del 2018 con el ex presidente Andrés Manuel López Obrador comenzó la recuperación del salario y continuará su incremento en el Segundo Piso de la Transformación hasta llegar al objetivo de 440 pesos diarios.

“El aumento al salario distribuye la riqueza, además de los Programas para el Bienestar. Por eso luchamos, eso es lo que quiere decir ser humanista, que la gente viva mejor”, agregó.

Por su parte, el director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, destacó que, de los más de 22 millones de puestos de trabajo afiliados al IMSS, el 86.7 por ciento son empleos permanentes, es decir, 19 millones 800 mil 325; la cifra más alta considerando cualquier mes en la historia del Seguro Social.

Resaltó que, del total de puestos, 9 millones 229 mil 547 son ocupados por mujeres, quienes aportan el 40.4 por ciento del empleo total, además en lo que va del año se han creado 98 mil empleos en los que se ha sumado únicamente este sector de la población.

Expuso que el pasado 4 de diciembre, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), presentó la Medición Trimestral de los Puestos de Trabajo y sus Remuneraciones, en la que destaca que, en el segundo trimestre de 2025, los puestos de trabajo remunerados registraron 40 millones, lo que representa un incremento de 600 mil, respecto al primer trimestre del año con 39.4 millones, es decir un crecimiento anual del 1.3 por ciento.

Además de que en el segundo trimestre las remuneraciones registraron 298 mil 061 millones de pesos más, es decir, 6.5 por ciento de crecimiento anual, respecto al primer trimestre del año.

Expuso que durante noviembre se crearon 48 mil 595 puestos de trabajo, por ello, en lo que va del año se han generado 599 mil 389, lo que equivale a una tasa anual de crecimiento de 2.7 por ciento; y en los últimos 12 meses, 194 mil 130 puestos, lo que corresponde a una tasa anual de 0.9 por ciento.

Puntualizó que la calidad del empleo se refleja en que el salario de cotización es de 624.9 pesos diarios, lo que significa un incremento en los últimos 12 meses de 7 por ciento para los trabajadores afiliados al IMSS. Explicó que con el aumento al salario mínimo que anunció la Presidenta de México, el cual será a partir del 1 de enero de 2026 de 315.04 pesos diarios a nivel general y de 440.87 pesos diarios en la Frontera Norte, el salario base de cotización seguirá creciendo.

Creación de nuevos lugares en preparatoria tiene un avance de 37 por ciento, la meta son 150 mil espacios en el sexenio: Presidenta

La presidenta Sheinbaum Pardo destacó que la creación de nuevos espacios en Educación Media Superior presenta un avance del 37 por ciento, de la meta sexenal de 150 mil nuevos lugares, indicador que en 2026 seguirá creciendo gracias al Plan Integral del Sistema Nacional del Bachillerato que contempla 20 Bachilleratos Tecnológicos, 52 ampliaciones en 31 entidades y 130 Ciberbachilleratos en 107 municipios para que las escuelas queden cerca de los hogares de las y los estudiantes.

“Vamos cerca del 37 por ciento de la meta de lugares para preparatorias, vamos a llegar a 150 mil en el sexenio. Y este modelo que se llama Ciberbachillerato, que es un avance al Telebachillerato, para poder incorporar nuevas materias y, además llevarán actividades deportivas y culturales, que no lo tienen a la fecha los telebachilleratos y quedarán cerca de la casa”, destacó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Además, como parte de la estrategia Vive Saludable, vive feliz, la Jefa del Ejecutivo Federal hizo un llamado a las madres y padres de familia para recoger los resultados de la evaluación de la salud de sus hijos, que pueden ser enviados por correo electrónico, por SMS o a través de la página: https://resultados.vidasaludable.sep.gob.mx./inicio y con ello llevarlos a los Centros de Salud o también para recoger, en caso de que así sea, sus lentes, de forma gratuita.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, detalló que, de las 88 acciones contempladas en el Plan Integral del Sistema Nacional del Bachillerato para este año, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) está a cargo de 22 nuevos bachilleratos. De estos, ya concluyó la construcción de dos planteles en Reynosa y Tecámac. Mientras que en diciembre se entregan en Chalco, Chimalhuacán, Cuautlancingo, El Marqués, García, Ixtapaluca, Ciudad Juárez (Chihuahua), León, Juárez (Nuevo León), Mérida, Texcoco y Tizayuca. Y en enero de 2026 se terminarán los ubicados en Benito Juárez, Ecatepec, El Salto, Nezahualcóyotl, San Blas Atempa y Tijuana.

De las 33 ampliaciones de bachillerato, cinco ya están concluidas en Calpulalpan, Tabasco Centro, Huamantla y dos en Tijuana; 12 están por entregarse este mes, dos en Aguascalientes, Álvaro Obregón, Durango, Gustavo A. Madero, Lagos de Moreno, San Luis Potosí, San Pablo del Monte, Tehuacán, Tláhuac y dos en Veracruz; ocho serán entregadas en enero de 2026, dos en Acapulco, Culiacán, Escárcega, Maravatío, Ocosingo, Tuxpan y Tuxtepec; mientras que siete serán concluidas en febrero de 2026, Benito Juárez, Campeche, Hermosillo, Los Cabos, Mexicali, Papantla y Solidaridad. Además, las obras están por iniciar en Altamira, Tamaulipas.

Sobre la reconversión de 35 secundarias que serán preparatorias en su turno vespertino, detalló que, seis ya fueron concluidas en Acolman, Chalco, Ixtapaluca, Naucalpan, Tecámac y Zumpango; 10 serán entregadas este mes en Cajeme, Chimalhuacán, Ecatepec, Gómez Palacio, dos en Mérida, Nicolás Romero, Saltillo, Soledad de Graciano Sánchez y Torreón; 11 en enero 2026, Atenco, dos en Juárez, dos en León, Morelia, Nuevo Laredo, San José del Cabo, Santa Cruz de Juventino Rosas, Tonalá y Uruapan; cuatro en febrero 2026, Apaseo el Grande, Ayotlán, Yautepec y Zacatecas; dos en marzo 2026 en Bahía de Banderas y Mazatlán; finalmente dos en abril 2026 en Berriozábal y Culiacán.

El titular de la SEP informó que, como parte de la estrategia Vive Saludable, vive feliz, se han valorado a 7 millones 653 mil 564 estudiantes de 60 mil primarias, con el apoyo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de la Secretaría de Salud y del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), quienes ya cuentan con su Expediente Digital de Salud Escolar, de la meta de 11.2 millones de alumnos.