Ya comenzó la fiebre mundialista en México

A casi seis meses de la inauguración

España, de la selecciones más destacadas que nos visitarán en junio

Comenzó la fiebre mundialista a casi seis meses de la inauguración de Copa del Mundo 2026, misma que se celebrará por primera vez en tres países, México, Estados Unidos y Canadá. En el magno evento futbolístico se enfrentarán 48 selecciones, se las cuales 42 ya están clasificadas y las otras 6 aún deberán definirse en el peridos de repechaje.

Serán 13 los compromisos que se jueguen en nuestro país, repartidos en las sedes de CDMX, Guadalajara y Monterrey, entre los que destaca la presencia de selecciones muy interesantes como España, Uruguay, Colombia y Corea del Sur.

Estos equipos tienen a jugadores en gran nivel y que prometen llegar al Mundial en una gran forma, de los que se pòdrá en suelo mexicano por, al menos, uno de los 13 partidos pactados para esta uno de los tres países sede.

Sin duda el combinado más destacado que visitará México durante el torneo será España, vigente campeón de la Eurocopa, subcampeón de Nations League y con una generación sumamente prometedora, liderada por el joven de 18 años, Lamine Yamal y el mediocampista Pedri.

¿Qué figuras del futbol vendrán a México?

España: Lamine Yamal, Pedri, Nico Williams, Fabián Ruiz y Mikel Merino

Uruguay: Federico Valverde, Giorgian De Arrascaeta, José María Giménez, Darwin Núñez y Ronald Araujo

Colombia: Luis Díaz, Richard Ríos, James Rodríguez, Daniel Muñoz y Jhon Arias

Corea del Sur: Heung-Min Son, Kang-In Lee, Kim Min-Jae, Wataru Endo y Takumi Minamino

A la espera de conocer al tercer rival de la Selección Mexicana, hay futbolistas interesantes que podrían enfrentar al Tri, como lo son el delantero Rasmus Hojlund de Dinamarca, Elif Elmas de Macedonia del Norte, Troy Parrott de Irlanda o Patrick Schick de República Checa.

Los mejores partidos de la fase de grupos

En el Grupo A, la Selección Mexicana será protagonista de uno de los enfrentamientos imperdibles para los aficionados, pues el 11 de junio inaugurará el Mundial 2026 frente a Sudáfrica, a las 13:00 horas, en el Estadio Azteca. El segundo cotejo será ante Corea del Sur, el 18 de junio en Guadalajara (19:00 horas) y ante Playoff D de Europa (24 de junio, 19:00horas), será en el Coloso de Santa Úrsula.

Como parte del Grupo C, llegará uno de los choques más llamativos con el Brasil vs Marruecos, en Nueva Jersey (13 de junio, 16:00 horas). En el Grupo E, los fans deben estar pendientes del Alemania vs Ecuador, en Philadelphia (25 de junio, 14:00 horas). En el Grupo F será Países Bajos vs Japón, en Dallas (14 de junio, 14:00 horas), mientras que en el Grupo G, se dará un nuevo capítulo de la rivalidad entre Thibaut Courtois y Mohamed Salah, con Bélgica vs Egipto, en Seattle (15 de junio, 13:00 horas).

Otro de los duelos que atraerá todas las miradas se llevará a cabo en Guadalajara, con el Uruguay vs España del Grupo H (26 de junio, 18:00 horas). En el Grupo I habrá dos encuentros de poder a poder: Francia vs Senegal, en Nueva Jersey (16 de junio, 13:00 horas) y el duelo de delanteros entre Mbappé y Haaland: Noruega vs Francia, en Boston (26 de junio, 13:00 horas).

También, en el Grupo K habrá grandes protagonistas con Cristiano Ronaldo, James Rodríguez y Luis Díaz: Portugal vs Colombia, el 27 de junio, a 17:30 horas, en Miami. Finalmente, en el Grupo L se jugará el Inglaterra vs Croacia, en Dallas (17 de junio, 14:00 horas).