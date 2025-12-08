De enero a noviembre se generaron 599 mil empleos, destaca Zoé Robledo Aburto

Registra IMSS la cifra más alta

En 12 meses, 98 mil nuevos puestos creados son ocupados por mujeres, destaca

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, informó que al 30 de noviembre el país alcanzó un nuevo récord de empleo formal con 22 millones 837 mil 768 puestos de trabajo afiliados al Seguro Social, la cifra más alta en la historia del Instituto desde que se tiene registro.

Durante su intervención en la conferencia en Palacio Nacional que encabezó la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el titular del IMSS detalló que del total de puestos de trabajo, el 86.7 por ciento son permanentes; esto equivale a 19 millones 800 mil empleos estables, la cifra más alta al considerar cualquier mes en la historia del Seguro Social.

Apuntó que en el mes noviembre se crearon 48 mil 595 nuevos empleos y en lo que va de 2025 se han creado 599 mil puestos de trabajo, que representa una tasa de crecimiento de 2.7 por ciento; en tanto que entre noviembre de 2024 y noviembre de 2025 con 194 mil 130 nuevos empleos, esto es una tasa anual de 0.9 por ciento.

Zoé Robledo también informó que del total de puestos de trabajo afiliados al IMSS, 9 millones 229 mil corresponden a mujeres, lo que equivale al 40.4 por ciento del empleo total. En los últimos 12 meses se han creado 98 mil puestos de mujeres que se han sumado al mercado laboral del país.

Destacó que el salario base de cotización es un reflejo de la calidad del empleo, al ser el salario promedio de las personas que están registradas en el IMSS y que este alcanzó 624.9 pesos

diarios, con un incremento en los últimos doce meses de siete por ciento para trabajadores afiliados al Instituto.

“Con el aumento del salario mínimo que anunció hace unos días la Presidenta Claudia Sheinbaum el salario base de cotización va a seguir creciendo”, señaló.

Informó que en la Medición Trimestral de los Puestos de Trabajo y sus Remuneraciones, presentada el 4 de diciembre, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó la creación de 600 mil puestos de trabajo remunerados adicionales en el segundo trimestre de 2025, lo que representa 1.3 por ciento más respecto al primero.

El director general del Seguro Social dijo que en el primer trimestre del año se crearon 39.4 millones de empleos remunerados, mientras que en el segundo trimestre fueron 40 millones.

«De acuerdo a esta medición del INEGI nos arroja que las remuneraciones también se incrementaron. Se tiene un registro de 298 mil 61 millones de pesos respecto al primer trimestre, un incremento del 6.5 por ciento en comparación entre los dos primeros trimestres del año», resaltó.