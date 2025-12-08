Asigna ISSSTE más de 13 mil préstamos personales en el sorteo del 5 de diciembre

Todos los trámites son gratuitos y se realizan de manera personal

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), encabezado por el director general Martí Batres Guadarrama, informa que se asignaron 13 mil 904 créditos en el Programa Anual de Préstamos Personales 2025, para todos aquellos que cumplieron los requisitos.

La distribución por tipo de préstamo personal fue de 4 mil 567 préstamos ordinarios; 682 préstamos exclusivos para pensionados; 6 mil 179 préstamos especiales; y 2 mil 476 préstamos conmemorativos.

Para iniciar la inscripción, las y los participantes deberán ingresar al portal https://asissste.issste.gob.mx/, seleccionar la pestaña “Económicas” y darle clic a la opción “Registro para asignación”.

Es importante destacar que todos los trámites que realiza el ISSSTE son totalmente gratuitos y sin intermediarios, por lo que todos los procedimientos son de manera personal.

El ISSSTE contribuye al bienestar financiero de las personas trabajadoras, pensionadas y jubiladas, a través del otorgamiento de estos préstamos.