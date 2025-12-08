La Conagua avanza en la recuperación del río Atoyac y afluentes en Puebla y Tlaxcala

Compromiso 92 de CSP

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) avanza en las acciones encaminadas a la recuperación integral del río Atoyac, incluido en el compromiso 92 de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, enfocado en el saneamiento y restauración de los ríos Lerma-Santiago, Atoyac y Tula.

En seguimiento a este compromiso, que forma parte de una de las prioridades presidenciales, Conagua implementa una estrategia específica para el saneamiento y la restauración del río Atoyac y sus tributarios o afluentes en Puebla y Tlaxcala.

En ese sentido, se desarrollan acciones de saneamiento y restauración, que incluyen construcción, reingeniería y rehabilitación de plantas de plantas de tratamiento de aguas residuales, construcción de humedales y sistemas locales de tratamiento, así como de colectores de aguas residuales, monitoreo de la calidad del agua, restauración de riberas con parques lineales para actividades de recreación social, remediación de pasivos ambientales, trabajos de articulación social y reforestación, principalmente.

Entre los avances, destacan diez acciones en ejecución, entre las que se encuentra la delimitación de zonas federales aledañas al río Atoyac y la restauración de sus riberas, donde se ha realizado el inventariado del arbolado, análisis de suelos, elección de maderas forestales y la supervisión del suelo.

Asimismo, en colaboración con sectores privados y sociales, se han llevado a cabo jornadas de limpieza en 70 municipios de Tlaxcala y Puebla, así como de reforestación en los municipios poblanos de Tlahuapan, San Matías Tlalancaleca, San Salvador El Verde y San Felipe Teotlancingo.

De igual manera, se avanza en la elaboración de estudios y proyectos y en la construcción de las plantas de tratamiento de aguas residuales de Tlaxco, Tecomalucan y Acopinalco, en Tlaxcala, y de Juárez Coronaco, en Puebla.

Asimismo, ya se cuenta con estudios y proyectos, así como adelantos en las obras de construcción de los colectores Tecomalucan y Acopinalco, en Tlaxcala, y Tlahuapan y San Matías Tlalancaleca, en Puebla.

También se construye el Centro de Monitoreo en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Tlaxcala Federico Silva.

Otra de las obras en desarrollo es el humedal y parque integrado en la planta de tratamiento Tlaxco, cuyo carácter es demostrativo y su tratamiento será mediante plantas acuáticas como tule y carrizo, adaptadas al clima de Tlaxco. Al mismo tiempo, funcionará como una zona de recreación para la población.

Por otra parte, se construye el ducto conocido como la línea morada, que transportará agua tratada de la planta Tlaxco a las parcelas. Esta obra contará con 10 kilómetros de tubería e hidrantes para uso de los productores, quienes usarán el agua recuperada, favoreciendo su productividad.

Además de fortalecer la infraestructura de saneamiento de la región, estas acciones contribuyen a disminuir riesgos sanitarios y a un entorno más seguro para las familias asentadas en torno al río, con espacios dignos para la recreación y la convivencia comunitaria.

La Conagua reitera el compromiso establecido en el Acuerdo Nacional por el Agua, de reforzar la colaboración entre el sector público, privado y social para realizar mejoras en los entornos locales, especialmente los que han sido relegados históricamente en materia de saneamiento de ríos, como Puebla y Tlaxcala.