Más de 93 mil personas participan en programas de alfabetización del INEA, reporta Mario Delgado Carrillo

Impulso a la Nueva Escuela Mexicana

– 31 mil 512 personas mayores de 60 años cursan primaria y 37 mil 37 cursan secundaria

Con la Estrategia Nacional de Alfabetización para el Bienestar Compartido, impulsada por el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en 2025 se inscribieron 93 mil 341 personas mayores de 60 años en los servicios de alfabetización del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), de las cuales 28 mil 298 ya obtuvieron su constancia y 65 mil 43 continúan su proceso formativo, informó el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo.

Explicó que cada persona adulta mayor que aprende a leer, escribir o concluye algún nivel educativo impulsa a su entorno a valorar la educación como un medio de acceso a derechos y a la participación social.

Detalló que, según datos de la Dirección de Prospectiva, Acreditación y Evaluación del INEA que encabeza Armando Contreras Castillo, 31 mil 512 personas mayores de 60 años cursan primaria y 37 mil 37 cursan secundaria, lo que confirma un avance constante en la atención dirigida a este sector.

Delgado Carrillo resaltó que, aunque muchas personas creen que ya no pueden ejercer su derecho a la educación por su edad o por diversas circunstancias, la realidad es que esta movilización educativa nacional permite que todas y todos lo ejerzan plenamente.

Asimismo, indicó que la meta de declarar a México como territorio libre de analfabetismo permitirá fortalecer capacidades básicas y ampliar oportunidades de desarrollo mediante el Modelo de Educación para la Vida AprendeINEA, que adapta contenidos y ritmos a cada persona adulta mayor.

Por su parte, el director general del INEA, Armando Contreras Castillo, afirmó que estas acciones responden a los principios de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) y del Humanismo Mexicano, los cuales cumplen la instrucción de la Presidenta de México de colocar a las personas en el centro de las políticas públicas en materia educativa.

Resaltó que la participación de personas adultas mayores como asesoras y asesores del INEA aporta experiencia y conocimiento, además de fortalecer procesos de aprendizaje que favorecen la construcción de vínculos entre distintas generaciones.