La UAEM se construye sobre dos pilares fundamentales, la cercanía y la inclusión

La rectora Paty Zarza celebra la fuerza colectiva que impulsa su transformación en la ceremonia 2025 de la Fraternidad Institutense

Toluca, Méx.- La historia demuestra con firmeza que la transformación y el engrandecimiento de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) es un proceso colectivo que requiere el involucramiento y la participación corresponsable de toda su comunidad. Los acontecimientos de los últimos meses permitieron recordar los valores que dieron sentido y propósito al nacimiento de la institución, destacó la rectora Martha Patricia Zarza Delgado, durante la ceremonia solemne 2025 de la Fraternidad Institutense.

Acompañada por la secretaria de Identidad y Cultura, Cynthia Ortega Salgado, la rectora aseveró que la Autónoma mexiquense se construye sobre dos pilares fundamentales: la cercanía, pues la Universidad debe ser un segundo hogar donde las ideas, los sueños y el crecimiento personal encuentren espacio real, y la inclusión, entendida como un entorno donde nadie quede atrás y donde la grandeza institucional se forje con el aporte de todas y todos.

En este sentido, subrayó que la Fraternidad Institutense es símbolo de lucha, colectividad y amor por la Máxima Casa de Estudios mexiquense. Su ejemplo, afirmó, construye identidad y valores que se reflejan en una comunidad unida y transgeneracional, capaz de sentar las bases de un mejor futuro.

Su vida, dijo, representa el testimonio más honesto de una vocación humanista que siempre será parte de la historia de la Universidad Autónoma del Estado de México, porque en cada integrante de esta comunidad vive el espíritu auriverde y surge la fuerza para trascender tiempos difíciles.

Por ello, Martha Patricia Zarza Delgado expresó su gratitud por la bondad y resiliencia de todas y todos los institutenses, quienes —a pesar de los episodios complejos que han marcado la historia universitaria— han demostrado que sus valores permanecen vigentes y atemporales para la construcción de una UAEMéx que pertenece a todas y todos.

Como parte de este acto, se entregaron reconocimientos a Néstor Ramírez Ramírez, Marco Antonio Emiliano Mulhia y Melo, Leopoldo Estrada Bernal, Miguel Román Osornio, Gerardo Fuentes Ruiz y Jaime Rivera Lebrija, destacados integrantes de la Fraternidad Institutense.

En tanto, Ortega Salgado detalló que, en el marco del Día de la Fraternidad Institutense —instaurado el 8 de diciembre de 2008—, esta ceremonia tiene el propósito de fortalecer el vínculo de pertenencia entre todas las personas que comparten una misma raíz: el Instituto Científico y Literario Autónomo (ICLA).

Destacó que este espacio de encuentro entre generaciones, disciplinas y experiencias converge en una misma identidad universitaria, donde todas y todos son herederos de una tradición que apostó por la educación como motor de una transformación consolidada desde la ciencia y la cultura.

Por ello, la secretaria de Identidad y Cultura aseveró que honrar al ICLA es fortalecer a la UAEMéx, institución casi bicentenaria que continúa ampliando su legado como casa formadora de mujeres y hombres que, por décadas, han dado forma a la vida cultural, científica, política y social del Estado de México.