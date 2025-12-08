La Facultad de Ciencias exhibe 21 obras de papiroflexia que unen arte y matemáticas

Toluca, Méx. El arte de doblar papel es mucho más que una actividad recreativa: es una herramienta formativa que integra matemáticas, lógica, creatividad y perseverancia. Con esta premisa, desde hace 24 años, la académica María del Rocío Rojas Monroy imparte, en la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), el Taller de Gráficas, Poliedros y Papiroflexia.

La matemática explicó que su interés por esta disciplina surgió a partir de un ejercicio en el que descubrió la relación entre los módulos de papel y la Teoría de Gráficas, área en la que se especializa. Desde entonces, unir las matemáticas con el arte se convirtió en una pasión que la ha llevado a construir figuras inspiradas en poliedros regulares, coloraciones y estructuras geométricas complejas.

“La papiroflexia desarrolla habilidades que suelen subestimarse, como la motricidad fina, la paciencia, la precisión y la concentración. La clave está en disfrutar la actividad y practicar constantemente. El aprendizaje llega al repetir pasos, identificar errores y perfeccionar la técnica”, destacó.

El taller se distingue por el cuidado en la colorimetría de las piezas y por la participación de profesores y estudiantes de matemáticas, física, ingeniería y química, quienes realizan servicio social o prácticas profesionales. Gracias a su formación, suelen comprender con facilidad la lógica detrás de esta actividad. No obstante, la papiroflexia también ha cautivado al público infantil en eventos como la Noche de las Estrellas, del Gobierno del Estado de México, o en festivales matemáticos, donde se convierte en un espacio de curiosidad, descubrimiento y convivencia.