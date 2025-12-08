Ya vienen los nuevos partidos

De frente y de perfil. Ramón Zurita Sahagún

La fecha ya está cercana y de 89 organizaciones solicitantes de registro como partido político, solamente dos se acercan a conseguirlo.

Se trata de Somos México y Construyendo Sociedades de Paz, que ya han realizado las 200 asambleas distritales necesarias, optando por éstas en lugar de las 20 asambleas estatales que se necesitan.

El primero de los partidos mencionados se viene nutriendo de ex militantes de otros partidos, así como de la desaparecida Marea Rosa que tanta presencia hizo en las manifestaciones anteriores a la elección presidencial del 24.

Construyendo Sociedades en Paz, además de un largo nombre, tiene recorrido el tramo de solicitud dos veces anteriores, aunque en ambas lo consiguió y lo perdió en la primera elección en que compitió.

De los otros 87 organismos que pretendían ser partidos políticos pocos avances se conocen, aunque se sabe que muchos de ellos tiraron la toalla desde el inicio.

Si estos dos nuevos partidos logran su registro condicionado al reunir cuando menos el tres por ciento de los votos emitidos en 2027, se sumarían a los 6 existentes que tienen el registro nacional.

Morena, PAN, PRI, MC, PT y PVEM son los partidos que mantuvieron el registro después de conocerse las cifras de la elección federal del 24.

Sin embargo, en el caso de los partidos nuevos son muchos los que quieren tener su propio partido y convertirse en caciques como son los aliados de Morena, PT, controlado, desde su fundación a principios de la década de los noventa, por su fundador, Alberto Anaya. Lo mismo sucede con el Verde Ecologista, donde el cacicazgo lo ejerce la familia González y primero fue Jorge González Torres, su dirigente y desde hace varios lustros lo mantiene su hijo Jorge Emilio González. MC es otro de los partidos con control férreo de Dante Delgado, fundador de la franquicia desde finales del siglo XX.

En el tiempo de fundación de los partidos PVEM, PT y MC, una multitud de partidos se crearon y así súbitamente como llegaron se fueron.

Apenas hace unos años, tres partidos recibieron el respaldo para echar a andar sus partidos y estrenarlos en la contienda de 2021 y los tres perdieron el registro: Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas y Fuerza por México.

Apenas en 2024 le tocó al PRD perder el registro a nivel nacional.

Los dos partidos que avanzan en la construcción del nuevo andamiaje de partido deberán hacer su solicitud de registro ante el INE, a más tardar el 27 de febrero contando con todos sus requisitos a la mano, además de tener como fecha máxima el 25 de febrero para celebrar su Asamblea Nacional de constitución como partido político.

Será después de eso cuando el INE dé a conocer su resolutivo sobre el tema y confirme cuántos de los partidos solicitantes podrán participar en los comicios de junio de 2027 a nivel federal.

********

Lo ocurrido en Michoacán donde la explosión de un carro-bomba dejó seis personas muertas, es un aviso del giro que está tomando la lucha contra la delincuencia organizada. Michoacán sigue siendo un punto de revisión continúa, como también Sinaloa y Guanajuato… El sábado 13 es el primer informe de Alejandro Armenta, un gobernante que se encuentra lejano de sus promesas de campaña.

