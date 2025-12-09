Obras irregulares avanzan sin normativas ambientales en Playa

DERECHO DE REPLICA José Luis Montañez

– Desarrolladores prefieren enfrentar sanciones que acatar la ley

En Playa del Carmen, activistas denuncian que los desarrolladores inmobiliarios prefieren avanzar con obras irregulares y luego “pedir perdón”, en lugar de cumplir con la normativa ambiental vigente.

Este municipio enfrenta un fenómeno cada vez más recurrente: proyectos inmobiliarios que se inician sin permisos, sin transparencia y sin cumplir con la legislación ambiental, confiando en que las sanciones posteriores serán menores que los beneficios obtenidos. Así lo advirtió Laura Patiño Esquivel, representante de la asociación ambientalista Moce Yax Cuxtal, quien alertó sobre el patrón de impunidad que se ha instalado en la región.

De acuerdo con la activista, los desarrolladores operan bajo la lógica de “pedir perdón” antes que acatar la ley, iniciando obras sin documentación adecuada, sin letreros de obra y sin informar a la ciudadanía. Esta práctica, señaló, se ha intensificado en los últimos años, especialmente tras el sexenio pasado, cuando el propio Poder Ejecutivo “puso el mal ejemplo” al devastar miles de hectáreas para proyectos de infraestructura, ignorando el impacto ambiental.

Las consecuencias de estas prácticas son graves: deforestación acelerada, pérdida de biodiversidad y afectaciones a los mantos acuíferos, esenciales para la región. Patiño Esquivel explicó que la organización se ha visto obligada a solicitar consultas públicas ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), debido al incremento de construcciones que avanzan sin controles ni supervisión.

La activista subrayó que, aunque en las últimas décadas se ha avanzado en materia de legislación ambiental, las prácticas depredadoras siguen presentes y se han normalizado en Playa del Carmen. Esto genera un escenario en el que las autoridades locales y federales se ven rebasadas por la velocidad de las obras y la falta de sanciones ejemplares.

Desde Moce Yax Cuxtal se insiste en la necesidad de fortalecer los mecanismos de vigilancia y sanción, así como de garantizar la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre proyectos que impactan directamente al entorno. “No podemos seguir permitiendo que se construya primero y se consulte después”, advirtió Patiño Esquivel, al señalar que la permisividad institucional alimenta la impunidad.

Comunidades limítrofes en crisis

En los márgenes de Playa del Carmen, particularmente en las comunidades que colindan con Yucatán, la falta de servicios básicos como electricidad y agua potable se ha convertido en el rostro más visible de un rezago histórico. De acuerdo con el regidor Juan Humberto Novelo Zapata, presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas y Afromexicanos, estas comunidades indígenas enfrentan carencias estructurales que requieren atención urgente.

El problema se agrava por disputas territoriales y administrativas, que han dejado a miles de familias en un limbo institucional. Al no estar claramente definidas las responsabilidades entre Quintana Roo y Yucatán, los habitantes quedan fuera de los programas de infraestructura y servicios, lo que perpetúa la marginación.

Datos recientes revelan que más de 15,000 familias en Playa del Carmen carecen de servicios básicos como agua potable, drenaje sanitario, alumbrado público y pavimentación. Colonias como In House, Cristo Rey, Las Torres, La Guadalupana y secciones del Ejido Norte y Sur son las más afectadas. En estas zonas, la vida cotidiana se desarrolla entre la improvisación y la incertidumbre: tinacos vacíos, velas como única fuente de luz y calles sin pavimentar que se convierten en lodazales durante la temporada de lluvias.

La precariedad se intensifica cuando ocurren fallas en la infraestructura existente. En junio de 2025, la explosión de un transformador de la Comisión Federal de Electricidad dejó sin energía a toda la zona norponiente del municipio, evidenciando la fragilidad del suministro.

La falta de servicios básicos no solo afecta la calidad de vida, sino que limita las oportunidades de desarrollo económico y social. Sin electricidad, los pequeños comercios no pueden operar de manera estable; sin agua potable, las familias dependen de pipas privadas a costos elevados. Esta situación genera un círculo vicioso de pobreza y exclusión que golpea con mayor fuerza a comunidades indígenas y rurales.

Además, el conflicto territorial con Yucatán ha exacerbado la sensación de abandono. Los habitantes denuncian que ninguna autoridad asume plenamente la responsabilidad de atender sus necesidades, lo que deja a las comunidades atrapadas entre promesas incumplidas y trámites burocráticos interminables.

Condusef llama a no malgastar en Navidad

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) advirtió que las fiestas de fin de año representan uno de los periodos de mayor vulnerabilidad para las finanzas personales. Tras la entrega de aguinaldos y otras prestaciones, los consumidores suelen dejarse llevar por ofertas, descuentos y meses sin intereses, lo que puede derivar en compromisos financieros difíciles de sostener.

El organismo subrayó que los fraudes financieros aumentan en diciembre, aprovechando la alta circulación de dinero y la urgencia de las compras. Entre los riesgos más comunes se encuentran promociones falsas en línea, créditos exprés con condiciones abusivas y cargos no reconocidos en tarjetas.

Para enfrentar este escenario, la Condusef emitió una serie de recomendaciones:

– Planear los gastos antes de realizar compras, estableciendo un presupuesto claro.

– Comparar precios entre distintas tiendas y plataformas digitales para evitar caer en “ofertas” engañosas.

– Evitar compras impulsivas, especialmente aquellas que se apoyan en meses sin intereses, pues pueden acumularse y convertirse en deudas impagables.

– Revisar la seguridad de las páginas web antes de introducir datos bancarios, verificando que cuenten con protocolos de protección.

– Desconfiar de promociones demasiado atractivas, ya que suelen ser utilizadas como gancho para fraudes.

La advertencia se suma a las recomendaciones que la Condusef ya había emitido durante el Buen Fin 2025, donde señaló que las ofertas masivas pueden convertirse en una amenaza para las finanzas personales si no se actúa con cautela. La experiencia de esa campaña mostró que muchos consumidores terminan el año con deudas que se extienden hasta varios meses posteriores.