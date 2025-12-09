Inicia QR supervisión internacional para mantener exportación de ganado

Analizan si cumple con las normas

Se busca fortalecer la sanidad del hato ganadero y abrir mayores oportunidades de comercio exterior

Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- La ganadería de Quintana Roo atraviesa un momento decisivo en su búsqueda de competitividad internacional. Se llevaron a cabo visitas de inspección del Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas de Estados Unidos (APHIS-USDA) al Programa de Erradicación de la Tuberculosis Bovina en la Península de Yucatán, con la participación de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura) y el Senasica.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpe), Jorge Aguilar Osorio, subrayó que este proceso es clave para consolidar el estatus zoosanitario de la región, condición indispensable para sostener la exportación de ganado. Recordó que, aunque se cuenta con avances, aún existen restricciones derivadas de la presencia del gusano barrenador y de las acciones en curso para erradicar la mosca.

Aguilar Osorio destacó que Quintana Roo trabaja de manera coordinada con Campeche y Yucatán para controlar y eliminar la tuberculosis bovina, lo que permitirá fortalecer la sanidad del hato ganadero y abrir mayores oportunidades de comercio exterior.

El objetivo de estas evaluaciones es garantizar que la exportación de bovinos hacia Estados Unidos se realice bajo criterios de seguridad y legalidad, brindando certeza tanto a productores como a consumidores. Para ello, se impulsa un trabajo conjunto entre autoridades estatales, federales e internacionales que asegure condiciones óptimas de inocuidad.

Cabe recordar que el APHIS-USDA, organismo del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, tiene como misión proteger la salud animal y vegetal, velar por la seguridad alimentaria y regular aspectos vinculados con organismos genéticamente modificados y vida silvestre.

Este proceso de supervisión, enfatizó Sedarpe, representa un paso fundamental para la sanidad agroalimentaria y reafirma el compromiso de construir un campo competitivo y seguro para las familias productoras de Quintana Roo y la península.

Las visitas estuvieron encabezadas por Roxana Celerino Chachavela, representante nacional de Senasica; el subsecretario estatal de Ganadería, Orlado Emir Bellos Tun; y el representante del Comité de Fomento Bovino, Valentín Utretra García.

A consulta “Embarcadero Belem”

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) abrió la consulta pública del proyecto “Embarcadero Belem” en Cozumel, con el objetivo de que ciudadanos, organizaciones y especialistas presenten observaciones sobre sus posibles impactos ambientales.

La Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) informó que la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), modalidad regional, del proyecto estará disponible para consulta entre el 9 de diciembre de 2025 y el 22 de enero de 2026. Durante este periodo, cualquier interesado podrá emitir comentarios, sugerencias y propuestas de medidas de prevención y mitigación adicionales.

El proyecto se ubicaría en la costa suroeste de Cozumel, una zona con intensa actividad de embarcaciones turísticas y particulares, lo que ha generado preocupación sobre los efectos acumulativos en el ecosistema marino.

El “Embarcadero Belem” busca habilitar infraestructura portuaria para el atraque de embarcaciones menores y turísticas, con servicios complementarios para visitantes. Según la MIA, se plantea como una obra que pretende fortalecer la oferta náutica de la isla, ampliando la capacidad de recepción de turistas y diversificando actividades recreativas.

Organizaciones ambientalistas y ciudadanos han señalado que la zona propuesta se encuentra cerca de arrecifes coralinos y áreas de alta biodiversidad, por lo que la construcción podría generar impactos negativos en la flora y fauna marina.

La DGIRA recordó que la consulta está abierta a ciudadanos, académicos, organizaciones civiles y sectores productivos, quienes pueden enviar sus observaciones a través de la plataforma oficial de Semarnat o en las oficinas de la dependencia.