Cuida tu aguinaldo

HORA 14 Mauricio Conde Olivares

Ahora que estamos en finales de año, le comento que la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) considera necesario poner en contexto la percepción de que diciembre trae consigo una combinación poderosa: aguinaldos, aumentos de salario y ambiente festivo.

Las fiestas, las posadas, los regalos y las cenas navideñas dan la impresión de que “por fin alcanza para todo”. A esto se suma el anuncio del reciente aumento al salario mínimo, que refuerza la idea de mayor poder adquisitivo.

Aguinaldo + aumento salarial no son dinero “extra”, son respuesta a la inflación. Cada año se anuncian aumentos al salario mínimo y la entrega de aguinaldos. Sin embargo, estos incrementos son medidas estructurales para emparejarse con el encarecimiento de la vida. No son una bonanza nueva: ayudan a compensar la inflación, pero no duran para siempre. El bolsillo vive en “modo ahorro” aunque el discurso hable de mejores ingresos. La realidad en la tiendita de la esquina es clara: la gente compra menos, ajusta cantidades, sustituye productos y recurre al fiado. Aunque haya aumentos de salario año con año, en la vida diaria el trabajador llega con el bolsillo apretado y el consumo contenido. Consumir responsablemente en diciembre es la mejor defensa contra la cuesta de enero. Si el aguinaldo se va en gastos de corto alcance —cenas, regalos, posadas, compras impulsivas—, enero se convierte en un mes de angustia. En cambio, planear, hacer el guardadito y evitar el sobreendeudamiento permite arrancar el año con calma y no con miedo.

“En los últimos años se han dado aumentos salariales de manera recurrente, pero estos ajustes han sido, en esencia, una respuesta a la inflación y al encarecimiento generalizado de la vida. Son incrementos estructurales que buscan emparejarse con los precios, no un ‘premio extra’ que pueda gastarse sin medida. El aguinaldo y el aumento de salario son conquistas importantes, sí, pero no son una fuente inagotable de recursos: si se gastan de golpe, se acaban”, recalcó Cuauhtémoc Rivera, presidente de ANPEC.

La realidad cotidiana en el pequeño comercio lo confirma. Los comerciantes observan que sus clientes llegan con la cartera medida: compran por pieza, piden presentaciones más pequeñas, sustituyen productos más caros por opciones más baratas y recurren con más frecuencia al fiado.

El país está viviendo una economía del microgasto, donde cada peso se piensa dos veces. En este contexto, diciembre se convierte en un mes crítico.

El maratón Guadalupe–Reyes empuja a muchas familias a sobregastar: cenas abundantes que se pagan con tarjeta, regalos a meses sin intereses, compras de pánico de último momento y salidas que no estaban en el presupuesto. Todo esto genera una falsa sensación de abundancia: parece que hay más dinero, pero en realidad solo se está comprometiendo el ingreso de los meses siguientes.

Enero llega siempre con su propia lista de pendientes: renta, colegiaturas, regreso a clases, servicios, deudas acumuladas y, muchas veces, intereses de tarjetas y créditos. La cuesta de enero se come rápidamente el efecto del aguinaldo y del aumento salarial, dejando a las familias con la sensación de que “no duró nada”.

Por eso, ANPEC hace un llamado claro: no se trata de dejar de celebrar, sino de celebrar con conciencia:

Entender que el aguinaldo no es un regalo del destino, sino un derecho ganado que debe cuidarse.

Ver los aumentos salariales como un mecanismo para resistir la inflación, no como una invitación a gastar más.

Recordar que el amor no se compra: los detalles con sentido, el tiempo en familia, la paz y el descanso valen más que cualquier regalo caro pagado a crédito. “El reto de estas fiestas es romper el círculo consumista que tanto daña al bolsillo y presiona al pequeño comercio. Consumir responsablemente en diciembre es una forma concreta de defender nuestro aguinaldo, nuestra estabilidad y la vida económica de las tienditas que sostienen la vida cotidiana del país”, comentó Rivera.

5 consejos esenciales para un consumo responsable:

Haz tu guardadito antes de gastar

Antes de comprar el primer regalo, separa una parte de tu aguinaldo y de cualquier ingreso extra para enero: renta, servicios, transporte, colegiaturas, regreso a clases. Ese guardadito es tu colchón; trátalo como intocable.

Baja deudas caras antes de abrir nuevas

Si traes tarjetas o créditos con intereses altos, utiliza una parte del aguinaldo para reducirlos. Cada peso que te ahorras en intereses es tranquilidad futura. Evita financiar la cena, el alcohol o los regalos con tarjeta a meses: la fiesta se acaba, la deuda se queda.

Ponle techo a tu Navidad

Define un presupuesto total para las fiestas (cena, regalos, salidas) y respétalo. Un buen intercambio de regalos puede sustituir múltiples obsequios individuales. Celebra, pero con números claros, no con impulsos.

Evita compras de pánico y no lleves todo tu dinero en la calle

No salgas “a ver qué encuentras”, sal con lista. Las compras de último minuto conducen a pagar de más y a llevar cosas que no necesitas. Además, cuida tu seguridad: no traigas todo tu efectivo encima, no retires más de lo necesario y procura usar medios de pago seguros.

Apoya al pequeño comercio y recuerda que el amor no se compra

Compra en la tiendita y en el comercio local, pero siempre con lista y sin rebasar tu presupuesto. Los detalles sencillos —cocinar en casa, visitar a alguien, pasar tiempo en familia— valen más que un regalo caro. El verdadero regalo es llegar a enero con calma, no con angustia.

ANPEC reiteró que defender el aguinaldo es defender nuestra tranquilidad y la del pequeño comercio. Un consumo responsable en estas fiestas es la mejor estrategia para que la cuesta de enero no nos tome por sorpresa.

Ahora, comentemos el calendario de actividades navideñas en Cancún. Han iniciado las Posadas Cancunenses 2025 con el encendido del Árbol en la Plaza Durango del Ejido Bonfil; continuarán el sábado 13 de diciembre en Valle Verde (Escuela Primaria Mi Patria es Primero), después en el Domo de la Supermanzana 260 hacia el domingo 14 de diciembre; el miércoles 17 de diciembre será la posada en el Domo deportivo de la Supermanzana 96; otra posada en el Domo de la Supermanzana 247 el sábado 20 de diciembre; también, en el domo de la Supermanzana 227 el domingo 21 de diciembre y el lunes 22 de diciembre se realizará la Posada Cancunense en el Parque Sacbé.

Además, las Villas Navideñas estarán en servicio desde el viernes 12 de diciembre hasta el 6 de enero próximos.

En otro orden, también en Cancún, al celebrarse la Trigésima Sesión Ordinaria, encabezada por la Presidenta Municipal de Benito Juárez, Ana Paty Peralta, el Cabildo de Benito Juárez aprobó por unanimidad instituir dentro del calendario cívico del municipio el primer miércoles de mayo de cada año como el “Día Municipal del Tianguista”, a efecto de reconocer esta actividad como un pilar de la economía circular, que genera autoempleo y abasto para la población.

“Me sumo a este reconocimiento muy merecido para las miles de familias trabajadoras que forman parte de este gremio, donde no importa el color, sino que son hombres y mujeres que ponen el ejemplo de lo que es ser una persona de bien, de trabajo, de esfuerzo y de compromiso con su cuidad”, dijo.

En presencia del presidente del Consejo Directivo de la Unión de Tianguistas y Comerciantes Ambulantes de Quintana Roo A.C., conocidos como “Tianguistas Verdes”, Melitón Ortega García; y el presidente de la Unión Autónoma de Ciudadanos Mayas A. C., conocidos como “Tianguistas Azules”, Héctor Reyes, así como otros integrantes de ambos grupos, Ana Paty Peralta resaltó que estos comerciantes están desde temprano haciendo comunidad y ya son parte de la identidad de Cancún, porque son parte de la economía popular, la fuerza que mueve la ciudad desde abajo con muchísimo esfuerzo.

“Honramos su trabajo y refrendamos también nuestro compromiso de acompañarlos y apoyarlos para que sigan creciendo con orden, legalidad y espacios dignos porque los tianguis son un punto de encuentro de convivencia para Cancún. Cuentan conmigo y con este gobierno, seguiremos impulsando una economía circular que beneficie a las familias, y les pedimos que sigamos construyendo espacios seguros, ordenados y limpios donde los clientes se sientan tranquilos”, dijo.

En otro tema, por unanimidad, se aprobó el dictamen con diferentes reformas a ordenamientos municipales, por las que se abroga el Reglamento Interior de la Oficialía Mayor y se expide uno nuevo, a efecto de delimitar la autonomía administrativa y patrimonial, crear los Comités de Administración y Registro de Bienes Patrimoniales en cada uno de los organismos descentralizados, así como dotar de funciones claras y criterios de eficiencia, transparencia y rendición de cuentas a dicha dependencia; empero, lo anterior será motivo de otro análisis en posterior entrega de HORA 14.

