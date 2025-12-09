Consolida Mara Lezama transparencia y el gobierno abierto en Quintana Roo

Novena Glosa Ciudadana

Sociedad civil reconoce cumplimiento de compromisos reflejados en el PEDS

Cancún.- En el marco del Día Internacional contra la Corrupción, la gobernadora Mara Lezama Espinosa, encabezó la Novena Glosa Ciudadana de Gobierno Abierto y Desarrollo Sostenible, organizado por Ciudadanos por la Transparencia, en la que se presentó la materialización de compromisos que se reflejan en el Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible 2025-2050 y en la Política de Buena Gobernanza Ambiental.

Después de escuchar a los representantes de organizaciones de la sociedad civil, con la conducción de Cynthia Dehesa Guzmán, presidenta de Ciudadanos por la Transparencia, quienes dieron a conocer resultados, logros, avances y hasta lo que falta por hacer, la gobernadora Mara Lezama enfatizó que en este gobierno hay voluntad, porque tienen una Gobernadora que escucha y resuelve.

“Estamos trabajando, resolviendo lo que gobiernos anteriores dejaron de hacer, en que se tomaron decisiones con egoísmo. Tenemos un éxito turístico, pero con profundas desigualdades”, expresó la Gobernadora.

Ante los diversos temas que se tocaron, la gobernadora Mara Lezama propuso Mesas de Trabajo temáticas en las que se expongan con total transparencia los avances y lo que falta por lograr.

La Universidad Tecnológica de Cancún fue la sede de este evento que reunió a todos los sectores de la sociedad y al gobierno en una mesa de diálogo con la finalidad de co crear soluciones a diversas problemáticas del Estado, fortaleciendo la cercanía entre gobierno y ciudadanía, así como para consolidar una agenda común que contribuya al desarrollo sostenible.

Entre los logros de este esfuerzo en conjunto, enmarcado en el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo y destacado en esta Glosa, se encuentran el primer Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible de Quintana Roo co-creado con una metodología participativa única, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social de la CEPAL.

Este documento marca un parteaguas en la planeación pública al integrar a más de 6 mil voces entre especialistas, sociedad civil como Ciudadanos por la Transparencia y Método CHE, así como a sectores productivos.

Cinthya Dehesa señaló que se cumple así el Compromiso 1 de la Glosa, Planeación Estratégica de Largo Plazo. Sigue ahora la socialización, la apropiación y la puesta en marcha, que contará con el apoyo del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES).

La Glosa Ciudadana contribuye a que Quintana Roo ocupe el tercer lugar nacional en el componente de Gobierno Abierto del Índice de Estado de Derecho del Índice de World Justice Project México.

QR hace historia con el primer Plan Estratégico 2050 del país

-Luego de un trabajo de planeación democrática con aportación de más de 6 mil personas, con 60 mecanismos, la Gobernadora presenta oficialmente el documento

-Pide a las y los quintanarroenses apropiarse de él, hacerlo suyo, trascender para construir el Quintana Roo del 2050

Chetumal.- Al presentar oficialmente a las y los quintanarroenses el Plan Estratégico para el Desarrollo Sostenible 2050, la gobernadora Mara Lezama Espinosa expresó que se trata de una planeación democrática, construida con la participación de más de 6 mil quintanarroenses, que requiere que todas las personas se apropien de él, lo hagan suyo, trasciendan y construyan el Quintana Roo del futuro.

Durante el evento, realizado en el Parque Quintana Roo, la Gobernadora destacó que el PEDS 2050 “es un logro histórico construido entre todas y todos, un ejemplo nacional de planeación democrática, de visión hacia el futuro y de participación ciudadana real, especialmente de nuestras juventudes”.

Recibió el respaldo de organizaciones civiles como Ciudadanos por la Transparencia, encabezado por Cynthia Dehesa Guzmán; el Consejo Ciudadano, representado por Juan Ignacio Athié Lambarri; y del Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social (ILPES), un organismo de las Naciones Unidas, con la presencia de Alejandra Nasser, coordinadora de área, quienes coincidieron en señalar que ahora lo importante es hacer que este Plan sea de cada uno y sumar para construir un mejor lugar para vivir. “Que el Plan no se quede en el papel”, destacaron.

Con la asistencia de más de 2 mil 500 personas de los diversos sectores de la sociedad, la gobernadora Mara Lezama destacó que el Plan Estratégico para el Desarrollo Sostenible 2050 convierte a Quintana Roo en el primer estado del país en contar con un instrumento de largo plazo elaborado bajo un nuevo marco legal y con la colaboración activa de los tres Poderes, los municipios, la academia, el sector privado, los organismos autónomos y la ciudadanía.

Coordinado por la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) y validado por la Consejería Jurídica, el PEDS 2050 establece la ruta estratégica que guiará el desarrollo del estado durante los próximos 25 años, con metas, acciones e indicadores que deberán observar los Poderes del Estado, los municipios y las instituciones que ejercen recursos públicos.