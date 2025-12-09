Artesanos y emprendedores buscan un espacio en los bazares navideños

En esta temporada decembrina

Estos lugares se han convertido en una vitrina clave para la economía local

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- La llegada de diciembre trae consigo no solo el espíritu festivo, sino también un incremento en el consumo derivado del pago de aguinaldos y bonos. Este flujo económico ha motivado a más de 300 artesanos y emprendedores de Cancún a solicitar un espacio en los bazares navideños organizados en distintos puntos de la ciudad.

De acuerdo con la Dirección de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Benito Juárez, este año se ha registrado un 30% más de solicitudes en comparación con temporadas anteriores. La demanda refleja la necesidad de los pequeños productores de aprovechar la coyuntura para colocar sus artículos, que van desde artesanías tradicionales hasta productos gourmet y artículos de diseño.

Los organizadores han destacado que estos bazares no solo buscan dinamizar la economía local, sino también fomentar la inclusión. Personas con discapacidad que elaboran artesanías reciben prioridad para acceder a un espacio, lo que les permite obtener ingresos adicionales y visibilizar su trabajo en un entorno de alta afluencia.

La iniciativa se suma a otras acciones recientes, como la participación de colectivos en el Buen Fin 2025, donde se promovió el consumo local con descuentos de hasta el 50% en productos pensados para regalos anticipados. Estas dinámicas refuerzan la idea de que los bazares navideños no son únicamente un lugar de compra, sino también un punto de encuentro comunitario que impulsa la identidad cultural y económica de Cancún.

Los emprendedores esperan que la temporada decembrina represente un repunte significativo en sus ventas. La concentración de bazares en avenidas y plazas estratégicas de la ciudad busca captar tanto a residentes como a turistas, quienes encuentran en estos espacios una alternativa más auténtica frente a las grandes cadenas comerciales.

En palabras de Josué Bonilla, titular de Desarrollo Económico, la organización de dos a tres bazares por semana durante diciembre permitirá que más productores tengan oportunidad de exhibir sus creaciones. La expectativa es que estos eventos se conviertan en un motor de ingresos que ayude a cerrar el año con estabilidad para cientos de familias que dependen de la venta directa.

Posadas Cancunenses: tradición comunitaria

Del 7 al 22 de diciembre, Cancún celebrará las Posadas Cancunenses 2025, una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Benito Juárez. Bajo el lema “Disfrutemos juntas y juntos nuestras Posadas Cancunenses”, se realizarán actividades gratuitas en plazas, domos y parques de distintas supermanzanas. Habrá música en vivo, decoraciones navideñas y dinámicas de convivencia que buscan fortalecer el tejido social y ofrecer espacios seguros para las familias.

Uno de los eventos más esperados es la Feria Navideña Cancún, que regresa oficialmente este año. Se instalará en su sede tradicional, en la intersección de Avenida Kabah con Avenida Xcaret, y abrirá sus puertas el 13 de diciembre, extendiéndose hasta el 11 de enero de 2026. Durante casi 30 días consecutivos, ofrecerá juegos mecánicos, espectáculos musicales, venta de artesanías y gastronomía típica. La feria se ha consolidado como un punto de encuentro para residentes y visitantes, con un ambiente festivo que combina entretenimiento y tradición.

El Instituto de la Cultura y las Artes de Quintana Roo (ICA) presentó la Cartelera Cultural Diciembre 2025, que incluye exposiciones, recitales, talleres y festivales en distintos municipios del estado. En Cancún, destacan conciertos de música coral, presentaciones de danza folklórica y muestras de artes plásticas con temática navideña. Estas actividades son gratuitas y buscan fomentar la participación ciudadana, además de proyectar el talento artístico local en un marco de celebración.

La combinación de posadas comunitarias, feria popular y actividades culturales convierte a Cancún en un destino que no solo atrae por sus playas, sino también por su oferta festiva. Para los emprendedores locales, estos espacios representan una oportunidad de exhibir productos y fortalecer el consumo interno. Para los turistas, significan una experiencia distinta que conecta con la identidad cultural de la región.