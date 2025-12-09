Realizan jornada de limpieza en el manglar de la Laguna Nichupté

Convocatoria de la Secretaría de Ecología

Participación de jóvenes universitarios, docentes y madres y padres de familia

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- Con el objetivo de proteger el medio ambiente y generar conciencia y lazos con la sociedad, el secretario de Ecología y Medio Ambiente, Óscar Rébora Aguilera, encabezó una jornada de limpieza en el manglar de la Laguna Nichupté junto a jóvenes universitarios, docentes, madres y padres de familia, como parte del programa que impulsa la participación de la comunidad académica en la conservación de los ecosistemas.

La actividad se realizó en kayak, permitiendo a las y los voluntarios recorrer zonas de difícil acceso y retirar residuos que afectan gravemente al manglar. Durante la jornada se levantaron latas, botellas de plástico y, sobre todo, varias líneas de pesca, uno de los desechos más peligrosos para la biodiversidad, ya que pueden enredar y lastimar a aves, peces y reptiles que habitan en este ecosistema.

Afirman que, con estas acciones se promueve el cuidado ambiental, se fortalece el vínculo con la ciudadanía y se permite valorar la importancia de los recursos naturales.

“Desde la Sema reafirmamos nuestro compromiso de trabajar de la mano con universidades y ciudadanía para seguir impulsando actividades de educación ambiental y restauración que fortalezcan un Quintana Roo más consciente, resiliente y protector de su biodiversidad”, dijo Rébora Aguilera.

Asimismo, destacó que estas acciones no solo limpian y protegen el entorno, sino que también despiertan conciencia ambiental, fortalecen el vínculo de la juventud con espacios icónicos como la Laguna Nichupté y permiten valorar la importancia de los recursos naturales que sostienen nuestra vida y seguridad.

“Cuando convivimos con nuestros ecosistemas, entendemos su valor. Y cuando los entendemos, los cuidamos”, concluyó el secretario.

Puente Nichupté, en su fase final

El Puente Nichupté, una de las obras más ambiciosas en Cancún, entra en su fase final con más del 90% de avance y se prepara para ser inaugurado entre en enero de 2026, según confirmaron autoridades estatales y federales.

El Puente Vehicular Nichupté, con una extensión de más de 11 kilómetros, se perfila como la infraestructura más importante en la historia reciente de Cancún. La obra conectará directamente la ciudad con la zona hotelera, ofreciendo una alternativa a los accesos tradicionales por las avenidas Kukulcán y Bonampak, que durante más de cuatro décadas han sido las únicas vías hacia el corazón turístico del destino.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que el proyecto presenta un avance superior al 90% y que actualmente se realizan ajustes técnicos antes de su apertura oficial. El puente contará con tres carriles —uno de ellos reversible—, dos entronques de 2.4 kilómetros y un arco metálico de 103 metros, además de ciclovías para fomentar la movilidad sustentableRevista TyT.

Entre los beneficios más destacados se encuentra la reducción de hasta 45 minutos en los tiempos de traslado, lo que impactará directamente en la calidad de vida de los habitantes y en la experiencia de los turistas. Además, el puente está diseñado para funcionar como ruta alterna en caso de desastres naturales, fortaleciendo la resiliencia de Cancún frente a huracanes y emergencias.

La construcción del Puente Nichupté inició en julio de 2022 y ha sido considerada una respuesta a una demanda histórica de movilidad en Cancún. Tras tres años de obra, se espera que su entrega marque un antes y un después en el desarrollo urbano y turístico de la ciudad.

La magnitud del proyecto lo convierte en el puente más largo de México, y su inauguración está prevista para finales de diciembre de 2025 o, en caso de ajustes finales, a mediados de enero de 2026.

Habitantes y empresarios locales esperan que la nueva vía reduzca la saturación vehicular en los accesos actuales y detone un mayor dinamismo económico. Para muchos, el Puente Nichupté representa no solo una solución de movilidad, sino también un símbolo del crecimiento y modernización de Cancún.