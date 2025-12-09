El Tren Maya busca cerrar este año con 1.4 millones de pasajeros

Hasta ahora ha transportado 1.2 millones

Diversifica su oferta con el lanzamiento del servicio “Expreso de Año Nuevo”

Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- De acuerdo con el director del Tren Maya, general Óscar Lozano Águila, entre enero y noviembre de este año ya se han transportado 1.2 millones de usuarios, lo que equivale a igualar las cifras alcanzadas en 2024. Con la temporada alta de fin de año en marcha, las autoridades estiman que el número de pasajeros se elevará hasta los 1.4 millones al cierre de diciembre, reflejando un crecimiento sostenido en la demanda del servicio.

El anuncio se realizó durante la conferencia mañanera encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, en Palacio Nacional. Lozano Águila destacó que el Tren Maya no solo ha cumplido con las expectativas iniciales, sino que ha comenzado a diversificar su oferta con el lanzamiento del servicio de largo alcance denominado “Expreso de Año Nuevo”, diseñado para atender la alta movilidad turística en esta temporada.

El Tren Maya, inaugurado en diciembre de 2023, ha enfrentado retos logísticos y técnicos, pero sus cifras de pasajeros muestran un avance significativo en la consolidación de un sistema ferroviario moderno en la región. La ruta conecta destinos clave de Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Chiapas y Tabasco, lo que lo convierte en un eje estratégico para el turismo y el transporte local.

La expectativa de cerrar con 1.4 millones de pasajeros también responde a la alta afluencia turística en Cancún, Playa del Carmen y Tulum, donde el tren se ha convertido en una alternativa de movilidad frente al congestionado tránsito carretero. Además, el servicio busca fortalecer la integración regional y ofrecer una opción segura y eficiente para los viajeros nacionales y extranjeros.

El impacto económico es otro de los puntos destacados por las autoridades: el incremento en la movilidad ferroviaria se traduce en mayor derrama para comunidades locales, al facilitar el acceso a zonas arqueológicas, pueblos mágicos y destinos emergentes. El Tren Maya se perfila así como un catalizador de desarrollo en el sureste, con beneficios que van más allá del turismo.

Con el cierre de 2025, el proyecto ferroviario busca consolidar su operación y sentar las bases para un crecimiento aún mayor en 2026, cuando se espera ampliar frecuencias y servicios especializados.

Alistan pago digital para transporte público

El Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (Imoveqroo) anunció que prepara la implementación de un sistema de pago electrónico en el transporte urbano, el cual entrará en operación a principios de 2026. La medida busca modernizar el servicio y ofrecer mayor seguridad y eficiencia a los usuarios.

El proyecto forma parte de la estrategia estatal de movilidad y ya se encuentra en proceso de licitación. A través de la convocatoria pública nacional IMOVEQROO/LPN/045/2025, se contempla la adquisición de equipo de cómputo, tecnología de información y accesorios para habilitar el sistema de cobro digital, además de herramientas para el monitoreo, conteo automático de pasajeros y control de operación en las principales rutas del estado.

Entre los equipos que se adquirirán destacan 100 consolas táctiles para operadores con GPS y fuente de poder, así como dispositivos ruteadores que permitirán la conexión y gestión en tiempo real de las unidades. El sistema incluirá también capacitación para el personal y la instalación de la infraestructura tecnológica necesaria en los autobuses urbanos.

La modernización del transporte público responde a la necesidad de agilizar el pago de tarifas, reducir el manejo de efectivo y mejorar la seguridad tanto para usuarios como para operadores. Con este esquema, se busca que los pasajeros puedan realizar sus pagos mediante tarjetas electrónicas o aplicaciones móviles, alineándose con las tendencias de movilidad inteligente que ya operan en otras ciudades del país.

Autoridades del Imoveqroo señalaron que el sistema permitirá obtener datos precisos sobre la afluencia de pasajeros y el desempeño de las rutas, lo que facilitará la planeación y el control de la operación. Además, se espera que la digitalización del cobro contribuya a transparentar los ingresos y fortalecer la confianza en el servicio.

La gobernadora Mara Lezama ha insistido en que la transformación del transporte público es uno de los ejes prioritarios de su administración, con el objetivo de ofrecer un servicio más eficiente y digno para los habitantes de Quintana Roo. El pago electrónico se suma a otras acciones de modernización, como la renovación de unidades y la mejora de la infraestructura vial.