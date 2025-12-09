Miles se alistan para peregrinación en honor a la Virgen de Guadalupe

Será este 12 de diciembre

Se espera reunir a más de 30 mil fieles en distintos puntos de la ciudad de Cancún

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- Miles de cancunenses se alistan para participar en la tradicional peregrinación del 12 de diciembre, en honor a la Virgen de Guadalupe, con la expectativa de reunir a más de 30 mil fieles en distintos puntos de la ciudad.

La Dirección de Asuntos Religiosos del Ayuntamiento de Benito Juárez informó que hasta el momento se han recibido 40 avisos formales de peregrinaciones y procesiones que se realizarán en Cancún con motivo de las festividades guadalupanas. Estas movilizaciones religiosas, organizadas por parroquias, comunidades católicas, grupos de danza, gremios y asociaciones, se concentrarán principalmente el 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe.

Las rutas más concurridas incluyen el kilómetro cero del bulevar Kukulcán, el primer cuadro del centro de la ciudad y diversas colonias y fraccionamientos. El Santuario Diocesano de Nuestra Señora de Guadalupe, ubicado en la Supermanzana 63, será el punto de mayor concentración, donde se esperan más de 30 mil asistentes.

Para garantizar la seguridad de los contingentes, el municipio ha desplegado un operativo especial de Tránsito Municipal, Protección Civil y otras dependencias, que escoltarán a los peregrinos y coordinarán cierres parciales de calles. Las autoridades han hecho un llamado a los participantes a mantener el orden y seguir las indicaciones de los cuerpos de seguridad, con el fin de evitar incidentes durante las celebraciones.

El evento religioso, considerado uno de los más concurridos del año en Cancún, refleja la profunda devoción guadalupana de la población. Además de las peregrinaciones, se realizarán misas, danzas tradicionales y actividades culturales en distintos templos y comunidades.

La expectativa de reunir a miles de fieles también implica un reto logístico para las autoridades, que buscan equilibrar la movilidad urbana con el respeto a las tradiciones religiosas. En este sentido, se han instalado módulos de atención y se reforzará la vigilancia en zonas de alta concentración.

