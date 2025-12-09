Refuerzan campaña de prevención contra influenza y Covid

Llamado a vacunarse en Cozumel

Cozumel.- En vísperas del cierre de 2025, la Secretaría de Salud de Quintana Roo y el municipio de Cozumel han convocado a la ciudadanía a reforzar sus esquemas de vacunación contra influenza y Covid-19. El llamado se centra en los grupos más vulnerables: adultos mayores, niños y personas con enfermedades crónicas, quienes presentan mayor riesgo de complicaciones durante la temporada de frío.

El subdirector de salud municipal, Juan Antonio Dzul Cámara, subrayó que la jornada busca prevenir un repunte de casos como el registrado el año pasado, cuando la isla enfrentó un incremento significativo de contagios y hospitalizaciones por enfermedades respiratorias.

La campaña en Cozumel se enmarca dentro de la Campaña Nacional de Vacunación para la temporada invernal 2025–2026, anunciada por la Secretaría de Salud federal. Esta estrategia contempla la aplicación gratuita y segura de biológicos contra influenza y Covid-19 en todo el país, con el fin de disminuir riesgos y garantizar la protección comunitaria.

La vacunación oportuna permitirá reducir complicaciones graves, hospitalizaciones y muertes asociadas a enfermedades respiratorias. Autoridades sanitarias insisten en que los biológicos son seguros y eficaces, y que la inmunización colectiva es fundamental para proteger a toda la comunidad.

Además, la jornada busca concientizar a la población sobre la importancia del autocuidado y la prevención, recordando que la vacunación no solo protege a cada individuo, sino que fortalece la salud pública en su conjunto.

Las autoridades exhortaron a los habitantes de Cozumel a acudir a los centros de salud y módulos habilitados para recibir la vacuna. Se recomienda llevar identificación oficial y, en el caso de menores, acudir acompañados de un adulto responsable.

El mensaje es claro: vacunarse es un acto de responsabilidad colectiva que permitirá a la isla enfrentar la temporada invernal con mayor seguridad y resiliencia.