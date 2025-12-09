En elecciones de 2027, el pueblo le dará la espalda a Morena: Anuar Azar

Ciudadanos están cansados de mentiras”

Atizapán de Zaragoza, Méx.- La sociedad en general está cansada de mentiras y engaños de Morena, partido que enfrenta un desgaste político. Las consecuencias por sus acciones y escándalos se verán reflejado en los procesos electorales de 2027.

Señaló lo anterior el legislador Anuar Azar Figueroa, presidente del PAN en el Estado de México, entrevistado al término del primer informe del alcalde Pedro Rodríguez, luego de insistir que “Acción Nacional, recuperará varios municipios». El pueblo cobrará la factura a Morena, partido que no le ha cumplido a las y los mexiquenses”.

El político panista mexiquense destacó que la ciudadanía está molesta por no contar con seguridad, agua, servicios públicos eficientes. “Hay una preocupación genuina de la ciudadanía por saber qué está sucediendo por tanta violencia en el país”, reiteró.

“Los gobiernos emanados de Morena le han fallado a la sociedad con promesas falsas. El pueblo ya está más que cansado de mentiras y engaños. En los próximos procesos le darán la espalda a ese partido político”, puntualizó.

Por otra parte, Anuar Azar reiteró su compromiso de seguir recorriendo calles y avenidas de este municipio llevando diversos programas médico asistenciales a quienes más lo necesitan.