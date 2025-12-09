Durante años, la corrupción ha dañado a Naucalpan: Montoya

“No se refrendarán pactos de impunidad”

Naucalpan, Méx.- En el marco del «Día Internacional Contra la Corrupción», el alcalde Isaac Montoya destacó que la lucha contra este mal, no debe ser un hecho aislado, sino un imperativo ético que debe acompañar el quehacer de todo servidor público.

“Nuestro municipio ha sido rehén de un pacto de impunidad que no solo ha dañado a las instituciones”, sino a la gente, al reducir cuestiones tan esenciales como la obra pública. Hoy destinamos recursos por más de mil millones de pesos para desarrollar, en el primer año, 150 obras.

Subrayó “tenemos un deber ético, pero también moral de enfrentar este mal que a Naucalpan, le ha provocado muchos daños”, tan solo en obras y programas de bienestar.

Al inicio de la administración, denunció, encontramos un municipio debilitado, con finanzas públicas comprometidas y atadas a rezagos históricos que afectaron el desarrollo de las distintas colonias, fraccionamientos y pueblos, por ello, decidió destinar la mayor cantidad de recursos para llevar a cabo un ambicioso plan de obra pública, con menos se hace más.

En presencia de servidores públicos municipales el alcalde reiteró: “la corrupción no se combate con discursos, se tiene que combatir con decisiones, se tiene que combatir con metodologías, se tiene que combatir de entrada con voluntad política que nos permita reconocer los problemas y enfrentarnos y eso es justamente lo que hoy estamos decididos a seguir impulsando en Naucalpan”.

Montoya Márquez reafirmó que su gobierno no refrenda, ni refrendará pactos de impunidad, sino que viene a romperlos, porque la corrupción, contribuye al empobrecimiento, a acentuar las desigualdades, a mantener el rezago y por el contrario, la honestidad es un factor de cambio y de transformación.