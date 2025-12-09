Atizapán de Zaragoza le apuesta a la digitalización gubernamental

Acciones firmes del alcalde Pedro Rodríguez

Atizapán de Zaragoza, Méx.- Con acciones innovadoras y firmes, el gobierno de este municipio, que preside el alcalde Pedro Rodríguez Villegas, apuesta a la consolidación de un municipio digitalmente inclusivo y con trámites simples y seguros que garanticen cero corrupción, menos filas y el ahorro de tiempo, eficientando así la labor gubernamental.

Durante la Segunda Sesión Ordinaria del Comité Interno de Gobierno Digital, en la que se presentó la Estrategia Municipal de Gobierno Digital para el 2026, el Secretario del Ayuntamiento, Edmundo Ranero Barrera, en representación del alcalde Pedro Rodríguez, destacó que con estas acciones, el Gobierno local sienta las bases para dejar un legado de accesibilidad, eficiencia, inclusión y transparencia.

En este sentido, la Directora de Innovación y Comunicación y Secretaria de dicho Comité, Jessica Ivette Diaz de León Aguilera, puntualizó que la visión de este gobierno es clara: consolidar un municipio donde el valor público se genere colocando a las personas en el centro.

Detalló que los objetivos de esta estrategia contemplan la simplificación y digitalización de al menos 40 trámites prioritarios, la consolidación de ventanilla única 2.0 con expediente digital, la integración de tecnologías e inteligencia artificial para la atención ciudadana, un análisis de datos que impulse la transparencia proactiva, que fortalezca la ciberseguridad y la protección de datos.

“Con esta estrategia damos el primer paso para construir un municipio más eficiente, humano y representa un camino decisivo para consolidar un gobierno moderno y cercano capaz de responder a las necesidades de una ciudadanía cada vez más informada y demandante”, señaló.