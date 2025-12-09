Suspenderán líneas móviles que no tengan registro de persona o empresas

Dan un mes para aportar datos o se cancelarán

Aprueban nuevos lineamientos que elimina el anonimato de chips con el que se comete delitos

Todas las líneas de telefonía móvil que no estén asociadas con el nombre de una persona o empresa quedarán suspendidas a partir del próximo 9 de enero de 2026, con lo que se “eliminará el anonimato que permite usar este servicio para cometer delitos”, informó la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).

El Pleno de la CRT aprobó por unanimidad el nuevo proceso normativo para iniciar en el territorio nacional la vinculación de líneas telefónicas móviles a personas físicas o morales, luego de integrar los comentarios y observaciones resultado de la consulta pública.

En un comunicado, el organismo regulador dijo que los usuarios cuentan con un mes para registrar sus datos personales o de sus empresas ante las telefónicas que les ofrecen el servicio.

Para ello deberán de presentar una identificación oficial, es decir credencial de elector o pasaporte, además de su CURP. En el caso de las empresas que sean propietarias de líneas telefónicas deberán de presentar su cédula de Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

Sobre qué pasará con las líneas de celular que no se registren, la CRT respondió que “quedarán inactivas y sólo (podrán hacerse) llamadas de emergencia”.

Este martes se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los “Lineamientos para la identificación de líneas telefónicas móviles” y se tendrán mayores detalles del registro.

El Pleno de la CRT aprobó este lunes los nuevos “Lineamientos para la identificación de líneas telefónicas móviles” con lo que se “eliminará el anonimato que permite usar este servicio para cometer delitos”.

Con estos lineamientos se extenderá al prepago el registro que ya realizan los operadores para el pospago y se alinea con las mejores prácticas internacionales para restablecer la confianza, estableció la CRT.

Aseguró que la información de los dueños de las líneas telefónicas las resguardará el operador telefónico y con ello se dará cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

Cifras de llamadas por delito de extorsión se elevan

Hasta septiembre pasado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) ha atendido más de 43 mil llamadas relacionadas con el delito de extorsión a través de su línea de atención ciudadana, revelando un preocupante incremento en las prácticas delictivas que aprovechan la vulnerabilidad digital de la población mexicana.

Desde el 6 de julio que implementamos la Estrategia Nacional contra la Extorsión se recibieron 43,682 llamadas al número 089, de las cuales el 72% no se consumaron gracias al acompañamiento de los operadores. Han sido detenidas 239 personas por este delito.

Esta cifra, que abarca el último año, subraya la urgencia de fortalecer las estrategias de prevención y respuesta ante un crimen que se ha convertido en una de las principales amenazas para la seguridad cotidiana.

De acuerdo con datos oficiales divulgados por la dependencia federal, el Centro de Atención Ciudadana (CAC) de la SSPC registró un total de 43 mil 682 denuncias por extorsión telefónica y cibernética entre septiembre de 2024 y septiembre de 2025. Estas llamadas que en su mayoría fueron originadas desde dispositivos móviles, involucran tácticas sofisticadas como la suplantación de identidad, amenazas falsas de secuestro o demandas económicas inmediatas.

Asimismo, se resaltó que, gracias a la colaboración ciudadana al reportar este delito y al trabajo conjunto con las instancias del gabinete de seguridad, se ha conseguido la captura de 239 individuos involucrados en casos de extorsión. Sumado a ello, el 62 por ciento, es decir, 30 mil 411 llamadas, fueron extorsiones no consumadas.

Esta oleada de extorsiones no solo representa un desafío para las autoridades, sino un recordatorio de la fragilidad de la sociedad ante el crimen organizado. Mientras tanto, la línea de atención 088 permanece como el principal instrumento para impedir que se efectúe la extorsión.

Bloquearán la señal en todas las cárceles de CDMX

El Gobierno de México busca frenar la extorsión telefónica. Como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que antes del primer trimestre de 2026 quedarán bloqueadas las señales de telefonía celular en todos los reclusorios de la CDMX.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana recordó que, a partir del 6 de julio de 2025, se implementó la Estrategia Nacional contra la Extorsión.

Como parte de esta estrategia, se realizaron varias acciones para evitar que ese delito se cometa desde los penales del país.

García Harfuch informó que se ha detectado que 12 centros penitenciarios concentran el 56% del total de líneas telefónicas reportadas por extorsión a través del número 089.

Explicó que, para evitar que se cometan extorsiones desde las cárceles, se implementaron acciones como el bloqueo de señal, la revisión tecnológica y los operativos de supervisión.

“Para ello, se realiza la instalación de inhibidores de señal, sistemas de circuito cerrado avanzados, sensores de movimiento, escáneres de seguridad y tecnología en los centros penitenciarios”, dijo García Harfuch.