El SUTEyM siempre apoyará las causas justas: Tomás Palomares

Naucalpan, Méx.- “El Sindicato de Trabajadores del Estado y sus Municipios (SUTEyM) siempre ha apoyado las causas justas y nobles. Cada aporte, por pequeño que parezca, representa alimento y esperanza». Expresó lo anterior el Maestro en Derecho, Tomás Palomares Parra, dirigente de ese gremio sindical, quien invitó a sus agremiados a sumarse a la campaña “Ponte croquet@”, impulsada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y el secretario general estatal, Herminio Cahue Calderón. Dicha iniciativa busca recolectar alimentos y productos de higiene para perros y gatos que requieren apoyo, por esa razón las y los suteymistas acudieron a la sede sindical “José Fernando Palomares Parra” y lograron recabar poco más de 3 toneladas de diversos productos.

La organización sindical que encabeza Tomás Palomares, destacó que esta acción refleja el espíritu de solidaridad que ha caracterizado al SUTEyM durante décadas, y subrayó que la ayuda de cada uno de sus miembros, contribuye a mejorar la vida de los animales que dependen del cuidado humano.