“Prohibido prohibir” fue lema de campaña de Morena, pero como gobierno lo olvidó

CLASE POLITICA Miguel Ángel Rivera

Sin la menor alusión a los reiterados fracasos de la llamada Cuarta Transformación en materia de salud pública, la mayoría oficialista de la llamada Cuarta Transformación inició ayer en la Cámara de Diputados para aprobar nuevas reformas a la Ley General de Salud.

El encargado de exponer las supuestas bondades del nuevo cambio fue el diputado Pedro Mario Zenteno Santaella, de Morena, quien en la página de Internet de la Cámara de Diputados es presentado como médico cirujano homeópata por el Instituto Politécnico Nacional (IPN). Como antecedentes en el servicio público se menciona que fue director del ISSSTE de 2021 a 2024; director de Laboratorios Biológicos y Reactivos de México (Birmex) de 2020 a 2021; director de Administración y Finanzas del ISSSTE de 2019-2020 y director general de Administración de la CDMX (2000-2005).

Con toda la emoción de representar a la llamada Cuarta Transformación y de proponer nuevos cambios para, ahora sí, empezar a mejorar el sistema nacional de salud y hacer realidad las reiteradas promesas de que tendremos mejor atención médica que en Dinamarca.

De arranque, el legislador que desde 1997 se incorporó al casi extinto PRD y luego fue coordinador estatal en para la coalición “Juntos Haremos Historia” en San Luis Potosí, en la fracasada campaña presidencial de 2012:

“Hoy discutimos una reforma integral a la Ley General de Salud, que representa un paso histórico en la protección de la salud pública.

“Esta iniciativa enviada por el Ejecutivo y dictaminada en la Comisión de Salud no es un ajuste menor, es una transformación profunda que fortalece la rectoría del Estado en materia sanitaria, moderniza procesos y protege a nuestra niñez y juventud frente a productos nocivos.

“Les comparto los temas centrales que aborda la iniciativa: regresarle al Estado mexicano la rectoría de las políticas públicas de salud, a través de la Secretaría de Salud. Contratación consolidada de medicamentos e insumos. Fortalecimiento nacional de producción, innovación y regulación sanitaria. Aprovechamiento estratégico del plasma residual para la producción de hemoderivados. Salud digital como componente de salubridad general. Fortalecimiento de atribuciones de la Cofepris. Planeación del desarrollo de infraestructura en salud. Actualización, reclasificación y control de sustancias psicotrópicas y estupefacientes. Transparencia en la asignación de recursos del Fonsabi. Atención de la salud a la población a través de Conamed y la universalidad. Prohibición absoluta de cigarrillos electrónicos, vapeadores y otros sistemas o dispositivos análogos.

Como se aprecia, todo un catálogo de buenas intenciones que sólo de enumerarlas deja sin aliento, hasta que se llega a la conclusión. La reforma, dijo el legislador “moreno”, “además, acompaña la transición hacia un modelo de salud orientada a la prevención, educación y promoción, lo que requiere de un andamiaje jurídico que respalde la rectoría federal.

“La propuesta refuerza el papel del Estado en la conducción del sistema de salud, concentrando las atribuciones y garantizando que la Secretaría de Salud asuma la función rectora, con ello se busca una articulación más uniforme a nivel nacional, privilegiando la prevención y el manejo ordenado de recursos esenciales, como medicamentos, vacunas y herramientas digitales.

“La reforma también fortalece la rectoría de la Secretaría de Salud en la contratación consolidada de medicamentos e insumos. Esto significa planeación integral de la demanda, economía de escala, transparencia en el abasto, evitar duplicidades y garantizar que los medicamentos lleguen a tiempo hasta la última milla”.

Tanto optimismo encontró freno de inmediato, pues la diputada Irais Virginia Reyes de la Torre, de MC, propuso una moción suspensiva, por considerar que la reforma en marcha no debe dejar este antecedente tan regresivo para el país, al repasar aspectos no mencionados por el abanderado del oficialismo.

Hoy, afirmó, “esta Cámara está a punto de aprobar la reforma más prohibicionista, más autoritaria y absurda que este país ha visto en décadas. Un dictamen que criminaliza adquirir, conservar, almacenar, transportar, distribuir o vender vapeadores con penas de hasta ocho años de cárcel. Ocho años, por un vapeador. Ocho años por esto.

“México sería el primer país del mundo en encerrar a alguien por participar en cualquier etapa de la cadena de vapeadores. Ningún país democrático ha llegado a este nivel de punitivismo, sólo México. Y no porque haya evidencia, es porque este gobierno no regula, prohíbe; no gobierna, controla; no previene, castiga.

“Veamos la escala del absurdo. Golpear brutalmente a una mujer se castiga con menos pena que comprar un vapeador”. Divulgar fotos íntimas sin tu consentimiento se castiga con tres a seis años de cárcel, menos que guardar vapeadores en una bodega”, aludió la legisladora de oposición, quien agregó:

“Portar un arma prohibida, vender una pistola sin licencia, causar lesiones que ponen en peligro la vida, menos pena que transportar vapeadores para venderlos. O bien, ¿para este gobierno son más peligrosos los vapes que traer cocaína, heroína o metanfetaminas?

“¿En qué mundo vapear es más peligroso que golpear, lastimar, humillar, portar armas o drogas? En este, en el México del prohibicionismo, en el México que hoy están construyendo.

“Dijeron: “Prohibido prohibir”. Hoy prohíben y encarcelan. Dijeron: “Vamos a ampliar libertades”. Hoy vienen a criminalizarlas. En un país libre, el Estado regula; en un país autoritario, el Estado castiga. Y hoy esta reforma castiga por miedo, por moralismo y por incapacidad para gobernar con inteligencia.

“Eso no es salud pública, la salud pública se construye con regulación, con información, con estándares y vigilancia, no con cárcel. Ningún organismo internacional recomienda meter a la cárcel a quien consume, vende, transporta vapeadores, ninguno”, recalcó la legisladora, licenciada en Derecho por el Tecnológico de Monterrey y con maestría en Estado de Derecho y Desarrollo por la Universidad de Loyola, Roma. Antes fue diputada en el Congreso del Estado de Nuevo León.

Por supuesto, la moción suspensiva promovida por la legisladora de MC fue rechazada por la mayoría oficialista.

Pero eso no acalló las protestas contra la iniciativa en materia de salud. Al empezar el debate y fijarse posiciones de los grupos parlamentarios, la diputada del PRI Ana Isabel González González anticipó que el voto de su bancada sería totalmente en contra.

“¿Por qué estamos en contra? Porque estamos a favor de la salud. Estamos a favor de la salud, dijo la legisladora quien primero se preguntó y ella misma dio la respuesta.

Agregó: “formo parte de la Comisión de Salud, he leído el dictamen al 100% y me gustaría platicarle de dos artículos que nos llaman mucho la atención, dos artículos que definitivamente mortifican al pueblo de México.

“Uno de ellos es el 282 Quáter, ese artículo, ¿por qué nos preocupa? Porque ese artículo abre la puerta a que cualquier persona que adquiera un vapeador o cigarrillo electrónico, a cualquier persona que consuma, suministre, produzca, importe este tipo de productos tiene una pena entre uno y ocho años de cárcel.

“Compañeras y compañeros, esto es extremo. Una multa de hasta 2 mil unidades diarias de UMAs, vienen siendo 225 mil pesos, aproximadamente. Son penas, compañeras y compañeros, que el día de hoy superan los años que se les da al crimen organizado y al narcomenudeo. Son penas que superan a la misma violencia familiar. Creo que estamos siendo muy incoherentes en esta Cámara de Diputados al aprobar o querer siquiera aprobar estos dos artículos que vienen y van a dañar a la vida de los y las mexicanas.

La legisladora priista no se limitó al tema de los vapeadores y se extendió a otros temas vinculados con la salud pública. Explicó: “por supuesto, en el PRI estamos a favor de la salud. Por eso, cuando fue la discusión del Presupuesto exigíamos que se le subiera en materia presupuestal el dinero necesario en materia de salud a las diferentes enfermedades crónico-degenerativas, a los diferentes cáncer que se encuentran en nuestro país, a las diferentes enfermedades que tantos tratamientos requieren. Claro que estuvimos en esta tribuna levantando la voz.