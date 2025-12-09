Reporta Migración 151 mil mexicanos deportados con Trump

Se intensifican en EU acciones contra indocumentados

El gobierno mexicano les ofrece una reinserción digna a connacionales devueltos a territorio nacional

En lo que va del segundo mandato de Donald Trump, el gobierno de Estados Unidos ha deportado a 151 mil 617 mexicanos, de ellos 70 por ciento de ellos regresó por vía terrestre y el resto vía aérea, informó el titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Sergio Salomón Céspedes.

“Nosotros somos los encargados de recibir a nuestros hermanos, entregarles su carta de repatriación y acercarlos a todos los programas que ha ofrecido la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo”, dijo.

La atención se concentra en el programa México te abraza, cuyo objetivo es ofrecer una reinserción digna a las y los migrantes devueltos a territorio nacional. Este programa, además, apoya a todos los migrantes con servicios de salud, alimentos, transporte a sus lugares de origen, empleos y orientación para inscribirse en los programas de la Secretaría del Bienestar, señáló el funcionario federal.

Venezolanos, los que más piden rescates humanitarios

El titular de Migración añadió que la ciudadanía que más rescates humanitarios solicita es la venezolana, en el marco de las políticas migratorias emprendidas por Trump.

Respecto del plan de retorno de connacionales por fiestas decembrinas, informó que observadores paisanos se encargarán de vigilar y orientar el retorno de connacionales, en los principales puntos de internación.

“Los observadores paisanos estarán presentes en los principales puntos de internación. Aeropuertos, carreteras, centrales de autobuses y otros espacios públicos para ofrecer información clara y oportuna. Para que viajen con claridad y que sepan a qué tienen derecho y facilitar los trámites”. Dijo durante el evento,.

Céspedes Peregrina aseguró que, a su regreso, los connacionales recibirán atención cercana, trato digno y acompañamiento claro.

El cierre de 2025 se ensombrece para los migrantes de Guanajuato que radican en Estados Unidos debido a la imposibilidad de regresar a México para las festividades decembrinas, sumada a una disminución del 1.7% en el envío de remesas.

Las acciones antimigrantes se han intensificado

Con el paso de los meses las acciones contra migrantes se han intensificado en Estados Unidos, pese a las llamadas bilaterales y mesas de trabajo, entre ellas, las redadas migratorias de los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en distintos puntos de Estados Unidos, las cuales se han intensificado en las últimas semanas por órdenes del presidente Trump.

Las redadas se han reportado en eventos deportivos, tiendas, supermercados, centros de trabajo e inclusive a la salida de las cortes migratorias de EU.

Ante esto se desataron protestas contra las acciones antinmigrantes en estados como Chicago, Nueva York y Los Ángeles. En este último las manifestaciones escalaron y se registraron enfrentamientos entre policías y civiles.

Pero además, existe la amenaza para miles de migrantes, ya que el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no descarta redadas o detenciones de inmigrantes durante la celebración de la Copa del Mundo de la FIFA que Estados Unidos acogerá en 2026. Esta información fue comunicada por Andrew Giuliani, jefe del grupo de trabajo de la Casa Blanca para la justa deportiva, según reportaron agencias internacionales.

Cientos de cubanos están siendo deportados silenciosamente a México

El gobierno de Trump está enviando discretamente a cientos de cubanos y otros inmigrantes con antecedentes penales significativos en autobuses a través de la frontera con México, en una expansión de las deportaciones a terceros países.

Aunque Cuba acepta vuelos de deportación desde Estados Unidos, su práctica habitual ha sido rechazar a los deportados que han sido condenados por ciertos delitos. Esto ha dejado a muchos inmigrantes de la isla en un limbo durante años: sin poder regresar a su país, pero despojados de su estatus legal para permanecer en Estados Unidos.

Pero sin documentación legal en México, ahora se encuentran en un nuevo limbo y no está claro qué futuro les espera. Algunos declararon al Miami Herald que han pasado semanas buscando trabajo, comida, refugio y durmiendo en la calle.

El Herald habló con seis hombres en México y con los abogados de otros seis deportados, quienes afirman que el Departamento de Seguridad Nacional los trasladó en autobuses a la frontera sur y los entregó a las autoridades mexicanas. Todos habían sido condenados por delitos en Estados Unidos. Algunos habían cumplido condenas de prisión y tenían órdenes de deportación firmes durante años. Dijeron que Cuba no los aceptaría de regreso.