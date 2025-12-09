Luis Ángel “El Flaco” y sus Amigos subirán al escenario de la Arena CDMX

Por: Asael Grande

El inicio de año 2026 marcará en el calendario de Luis Ángel “El Flaco” una noche llena de emociones, música de calidad y una celebración del talento mexicano en su máxima expresión, pues no solo ofrecerá, el próximo 17 de enero, un espectáculo de alto nivel, sino también un mensaje de unión entre artistas y de gratitud hacia su público, ese que lo ha acompañado en cada paso y que ahora tendrá la oportunidad de vivir junto a él una noche histórica en la Arena CDMX.

La Arena Ciudad de México será testigo de uno de los eventos más esperados del año dentro del regional mexicano: El Flaco y sus Amigos en la Arena CDMX, un concierto estelar encabezado por Luis Ángel “El Flaco”, quien reunirá a grandes figuras de la música para ofrecer una noche inolvidable repleta de banda, nostalgia, fiesta y talento.

En conferencia de prensa, Luis Ángel “El Flaco” Franco Rivera, originario de Mazatlán, Sinaloa, que se lanzó como solista en 2020, y quien fuese miembro de la banda Los Recoditos durante 16 años antes de iniciar su carrera en solitario, comentó: “espero que el 17 de enero mi concierto sea un éxito, con mis amigos en la Arena Ciudad de México, es un concepto en el que invito dos, tres, cuatro artistas, es un poco dependiendo de lograrlo porque, la mayoría tiene trabajo o andan de giras, entonces estamos buscando los artistas que creemos que el área en donde nos vamos a presentar pueda causar revuelo a la hora de que se suban cantar una canción, y es como un plus el invitar a ciertos artistas, poco a poco los iremos confirmando, cuando se suben los artistas a un escenario puede pasar cualquier cosa, y la gente no lo quiere dejar bajar del escenario, al final se trata de unir fuerzas y hacer un espectáculo mejor para que la gente lo disfrute”.

Luis Ángel “El Flaco”, una de las voces más queridas y representativas del género banda, regresa a la capital del país con un show que promete superar todas las expectativas. Después de consolidarse como solista tras su salida de Los Recoditos y de cosechar éxitos como Y si se quiere ir, Reflexión, Hasta la miel amarga y Mi último deseo, el cantante ha demostrado que su carrera sigue en ascenso y que su conexión con el público permanece tan fuerte como siempre.

Recientemente, Luis Ángel “El Flaco” unió su voz con la leyenda Vicente Fernández en una versión especial de ‘Cuando Quería Ser Grande’: “es un reto muy grande, es un disco en donde vienen muchos artistas, ésta canción no estaba en la lista de las que se podían grabar del disco, y yo perdí permiso para grabarla, gracias a la tecnología, es una canción que tiene mucho sentimiento, va a salir pronto”.

Para esta ocasión tan especial, El Flaco ha preparado una velada única en formato de colaboración, en la que estará acompañado por varios artistas invitados de primer nivel, con quienes compartirá el escenario para interpretar temas en conjunto, recordar viejas glorias del regional y, sobre todo, celebrar la amistad, la música y la vida: “recientemente fui a Colombia, y eso me motivó a hacer un EP con música colombiana, sin dejar la música mexicana, vamos a combinar un poco la música colombiana con el mariachi, la banda, el norteño, pero hacer un disco muy especial para la gente de Sudamérica, estoy muy emocionado; mi sueño más grande es que mi madre me vaya a ver algún día a un show en España”.

“El Flaco y sus Amigos en la Arena CDMX” no será un concierto cualquiera: se trata de una fiesta musical de gran producción, que incluirá banda en vivo, duetos emotivos, nuevas versiones de clásicos del regional mexicano y muchas sorpresas.