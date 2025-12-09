¿Quién es la máscara? lidera audiencia dominical en TV abierta

¿Quién es la máscara? 2025 se colocó como el programa dominical más visto en TV abierta a nivel nacional, al registrar un alcance de más de 11.7 millones de personas.

Este domingo en ¿Quién es la máscara? se destapó la streamer y tiktoker Ari GamePlays, quien salió del misterioso personaje de Nocturna. El segundo personaje develado de la noche fue la actriz Oka Giner, oculta en la coqueta Hieny Fer.

¿Quién es la máscara? es un formato producido por TelevisaUnivision y EndemolShine Boomdog, basado en el formato original de Munhwa Broadcasting Corporation (MBC), The King of Mask Singer.

¿Quién es la máscara?, producción de Miguel Ángel Fox, se transmite los domingos a las 20:30 horas, por las estrellas