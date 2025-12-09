De los 50 mil hasta el millón de pesos, los boletos para juego inaugural del Mundial 2026

Reventa al rojo vivo

El mercado secundario castiga a la afición mexicana con tarifas de lujo

Luego que se definieron los 3 primeros rivales de la Selección Mexicana de Futbol en el Mundial 2026, los precios de reventa para ver el partido inaugural en el Estadio Azteca y los demás juegos de fase de grupos en sedes mexicanas se dispararon a niveles estratosféricos, pues hay lugares que superan el millón de pesos por boleto.

El foco del mercado está en el partido inaugural: México contra Sudáfrica, el 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca (Banorte). Se documentó en medios que , apenas terminado el sorteo, las entradas en StubHub para ese duelo llegan a ofrecerse hasta en 800 mil pesos, cuando el precio original de FIFA para esa inauguración había sido de 1,825 dólares (unos 33 mil pesos) en la categoría más alta.

Otros rotativos deportivos detallan que, para el mismo compromiso, el boleto más caro alcanza los 828,858 pesos, mientras que el más barato rebasa los 55 mil pesos y se ubica en la parte más alta del Coloso de Santa Úrsula.

Un análisis sobre la oferta en StubHub muestra que, para diferentes partidos del Mundial en el Azteca, los boletos de categoría 1 en zonas premium pueden ir de 188,634 hasta 927,429 pesos; en el caso de duelos de eliminación directa (octavos y cuartos de final), las opciones de “FIFA Pavilion” superan el millón de pesos, con entradas listadas hasta en 1,078,384 pesos.

Es decir que en el estadio insignia de México, hoy es posible encontrar boletos de reventa desde decenas de miles de pesos hasta montos que rebasan el millón por asiento, dependiendo del partido y la ubicación.

Precios para Guadalajara y Monterrey

Los mismos reportes señalan que el duelo de México del 18 de junio en Guadalajara -ante Corea del Sur, en el Estadio Akron- llegó a ofertarse en la reventa hasta en un millón de pesos. Para el tercer juego del Tri en fase de grupos, el 24 de junio en la Ciudad de México ante un rival procedente del repechaje europeo, también se reportaron boletos cercanos al millón de pesos en plataformas como StubHub.

Otras cifras para el partido México contra Corea del Sur en el estadio Akron, el boleto más caro ronda el millón 358 mil 497 pesos, y el más accesible supera los 145 mil. Para el tercer partido en el Azteca, los precios más altos rebasan el millón, mientras que los más baratos se ubican por encima de los 68 mil pesos.

En paralelo, medios deportivos y cuentas especializadas han documentado capturas donde se observan boletos en reventa para el inaugural México–Sudáfrica en 800 mil pesos y entradas “baratas” en 52 mil pesos en la parte alta del estadio.

Aunque Monterrey (Estadio BBVA) verá partidos de México solo en caso de avanzar de ronda, los paquetes hospitality y las estimaciones de empresas como Stadibox sugieren que, una vez definidos los cruces, los boletos podrían seguir una dinámica similar de escalada, con categorías que en estimaciones oficiales estarían por encima de los 35 mil pesos antes de la reventa.

Montos de boletos “originales” de FIFA

En su información para aficionados, la FIFA y sitios como Wise han señalado que las entradas individuales de fase de grupos arrancan en 60 dólares (unos 1,200 pesos) para las categorías más económicas, mientras que los paquetes “hospitality” -con servicios premium- alcanzan montos de 58 mil a 77 mil pesos para partidos en el Estadio Akron y de 78,500 a casi 130 mil pesos en el Estadio Azteca, según el tipo de juego y experiencia contratada.

ESPN reportó que los boletos de FIFA para la inauguración en el Azteca se vendieron, en la fase inicial, entre 1,825 dólares (categoría 1) y 370 dólares (categoría 4). Es decir, el rango “oficial” para entrar al partido inaugural iba aproximadamente de los 7 mil a poco más de 33 mil pesos.

StubHub, “reventa legal” y el nuevo modelo de FIFA

Plataformas como StubHub, SeatGeek o Hellotickets se presentan como intermediarios formales para el mercado secundario de entradas. Medios coinciden en que muchas de las cifras de escándalo provienen justamente de listados publicados en StubHub para partidos de México y otros juegos en el Estadio Azteca.

A nivel global, la propia FIFA ha impulsado un modelo de reventa “oficial” con dinámicas cercanas a las de las aerolíneas: precios variables de acuerdo con la demanda. Una investigación reciente de The Times reveló que el organismo se queda con una comisión del 30% en el mercado de reventa (15% al vendedor y 15% al comprador), y que para algunos partidos de alta demanda -como la final- se han visto precios que van de 8 mil a 57 mil dólares, con reventas que superan los 99 mil dólares por boleto.

La FIFA defiende este modelo como “alineado” a las prácticas del mercado norteamericano y argumenta que es mejor que esos ingresos se queden en el futbol y no en revendedores informales.

Sin embargo, organizaciones de aficionados acusan al organismo de haberse convertido en “el nuevo revendedor” al legitimar precios exorbitantes bajo la etiqueta de “dinámica de mercado”.

Para la afición mexicana, el resultado práctico es el mismo: ya sea por plataformas aprobadas o por intermediarios no oficiales, asistir a un partido del Mundial 2026 en casa -y especialmente a los juegos del Tri- puede salir al precio de un automóvil.

Si se compara con las cifras actuales de reventa —donde un mismo evento puede cotizarse en 800 mil pesos o más de un millón—, el sobreprecio va de 10 hasta más de 20 veces el costo original, en especial para lugares VIP, experiencias corporativas y zonas a nivel de cancha.