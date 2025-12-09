ISSSTE refrenda compromiso para contribuir en la detección y tratamiento del VIH/SIDA

Estrategia de Trato Digno

Fortalece acciones en educación sexual, pruebas rápidas, atención integral y acceso al tratamiento retroviral

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), encabezado por el director general Martí Batres Guadarrama, llevó a cabo el Primer Simposio. Día Mundial del SIDA en el ISSSTE 2025, que tuvo como objetivo refrendar el compromiso institucional con la salud y los derechos de las personas que padecen Virus de la Inmunodeficiencia Humana y el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH/SIDA).

En el marco del Día Mundial del SIDA, que se conmemora el 1 de diciembre, el director de Oficinas de Representación, José Rodrigo Ávila Carrasco, destacó que el ISSSTE fortalece acciones en educación sexual, consejería, pruebas rápidas, atención integral y acceso universal para garantizar medicamentos antirretrovirales, profilaxis preexposición (PrEP) y postexposición (PEP), a efecto de prevenir el contagio del virus.

“Nuestro compromiso es claro: garantizar que ninguna persona quede atrás, que ningún prejuicio ni estigma límite la atención y que cada derechohabiente reciba servicios con calidad, calidez y profundo sentido humano”, subrayó.

En el auditorio Lázaro Cárdenas del complejo del ISSSTE en Buenavista, Ávila Carrasco reconoció el compromiso ético y social para tratar el VIH, ya que la discriminación es una de las principales barreras para la atención oportuna, por lo que señaló la importancia de la implementación de la Estrategia de Trato Digno.

“La Subdirección de Prevención y Protección a la Salud ha impulsado el Centro de Humanización, capacitando a más de 455 personas del sector salud y a 342 facilitadores estatales, asegurando que el Trato Digno forme parte integral de todos nuestros servicios, incluida la atención al VIH”, señaló.

En representación del secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, el subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional en la Secretaría de Salud, Ramiro López Elizalde, recordó que el pasado 1 de diciembre se llevó a cabo la firma del Acuerdo de Colaboración entre el Sector Salud para el Fortalecimiento de la Respuesta al VIH en México hacia 2026, que agilizará el acceso entre instituciones del sector a medicamentos antirretrovirales; creará una plataforma digital de registro y seguimiento, así como protocolos para garantizar continuidad en tratamiento.

“Este año dimos un paso histórico al avanzar hacia un modelo único y coordinado donde cualquier persona, sin importar su derechohabiencia, pueda acceder a prevención, diagnóstico, PEP, PrEP y tratamiento, y ese esfuerzo se sostiene con hechos. (…) La meta es clara: que el acceso dependa de lo que la persona necesita, no de la institución a la que pertenece”, sostuvo.

Por su parte, el subdirector de Prevención y Protección a la Salud del ISSSTE, Víctor Hugo Bautista Hernández, refrendó el compromiso del Instituto, en el Segundo Piso de la Cuarta Transformación, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para garantizar atención integral y oportuna, a fin de prevenir el contagio del virus y apoyar a las personas que viven con SIDA.

“Hoy, desde este simposio reafirmamos una idea poderosa: nadie debe quedar atrás, porque para el Estado mexicano el acceso a la prevención, el diagnóstico oportuno y el tratamiento no es un privilegio, sino es un derecho. (…) Y, sobre todo, ver a las personas -y como nos lo ha indicado nuestro director general- darles un trato digno, un trato sensible, acercándonos a ellos y acompañándolos en todo el proceso”, concluyó.