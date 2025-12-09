Ofrece el IMSS mejorar calidad de vida de pacientes con neuralgia del trigémino

Alternativas de vanguardia

Como parte de las estrategias para mejorar la calidad de vida de quienes viven con dolor neuropático o neuralgia del trigémino, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) brinda diversas opciones terapéuticas que van desde el manejo farmacológico de última generación hasta procedimientos especializados de alta complejidad.

En este sentido, la jefa del servicio de Neurología del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI, doctora Alejandra Calderón Vallejo, explicó que el Seguro Social cuenta con medicamentos específicos diseñados para el control del dolor neuropático, permitiendo una mayor eficacia en la reducción de los síntomas y una mejora significativa en la funcionalidad de los pacientes.

Indicó que en aquellos casos en los que el dolor no responde a las terapias convencionales, la atención se traslada a esta Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE), donde se cuenta con un equipo multidisciplinario conformado por especialistas en Neurología, Neuroimagen, Neuroanestesiología, Psiquiatría y Neurocirugía funcional, quienes evalúan de manera integral cada caso para ofrecer soluciones personalizadas y de vanguardia.

La neuróloga del IMSS detalló que entre los tratamientos disponibles en el Hospital de Especialidades del CMN Siglo XXI, destacan los bloqueos nerviosos y técnicas quirúrgicas especializadas, orientadas a brindar alivio efectivo y mejorar la calidad de vida de los pacientes que enfrentan esta enfermedad crónica.

Además, se realizan estudios complementarios para identificar causas secundarias de la neuralgia, tales como compresiones vasculares o lesiones nerviosas, que requieren un abordaje terapéutico específico. Estos avances permiten un tratamiento más eficaz y personalizado, lo que contribuye a la mejora sustancial en la calidad de vida de los pacientes.

La doctora Calderón Vallejo explicó que el también conocido como dolor del suicidio es una patología neuropática que se manifiesta con episodios breves e intensos que afecta la zona de la cara afectando la zona inervada por una de las tres ramas del nervio trigémino; el síntoma característico de esta enfermedad es dolor de tipo punzante o eléctrico, generalmente unilateral, y puede desencadenarse por actividades cotidianas como masticar, tocarse la cara o la exposición a temperaturas extremas.

Debido a que la neuralgia del trigémino puede confundirse con afecciones dentales o distintos tipos de cefalea, el IMSS enfatiza la importancia de un diagnóstico clínico preciso basado en criterios especializados, así como la colaboración interdisciplinaria entre neurólogos, estomatólogos y otros profesionales de la salud.

El IMSS exhorta a la población a acudir oportunamente a su Unidad de Medicina Familiar (UMF) ante la presencia de síntomas compatibles con neuralgia del trigémino para recibir un diagnóstico adecuado y tratamiento oportuno. Con la atención especializada y la aplicación de tecnologías de vanguardia, la mayoría de los pacientes logra controlar el dolor y mantener una vida funcional y productiva.

En materia del dolor, la neuralgia del trigémino es una de las enfermedades más dolorosas e incapacitantes por la intensidad que puede alcanzar. Algunos estímulos mínimos, como acariciar la piel, comer o cepillarse los dientes, pueden desencadenar oleadas de dolor intenso parecido a descargas eléctricas. De hecho, es “uno de los dolores más graves que existen”, según la OMS.

Esta enfermedad afecta con mayor frecuencia a personas mayores de 50 años y es más habitual en mujeres. Los pacientes describen la sintomatología con episodios recurrentes de dolor punzante, superficial, agudo y paroxístico en uno de los lados de la cara. Según la Clínica Universidad de Navarra, cada episodio puede durar de un segundo a dos minutos y no suele presentarse durante el sueño. El lado derecho es ligeramente más prevalente en los casos reportados (alrededor del 60 %), mientras que la presentación bilateral es excepcional, entre el 1 % y 6 % de los casos.