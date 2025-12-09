México recibió 16.5 millones de turistas vía aérea, de enero a octubre de 2025: Sectur

Lideran visitantes de EU, Canadá y Reino Unido

Representa un crecimiento sostenido frente a 2024, secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora

La secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, informó que de enero a octubre de 2025 el país recibió 16 millones 571 mil turistas extranjeros por vía aérea, según el último reporte de Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas de la Secretaría de Gobernación, lo que representó la llegada de casi 100 mil turistas más en su comparación con el mismo periodo de 2024 y un crecimiento del 10.2 por ciento en comparación con lo registrado en 2019; lideran visitantes de Estados Unidos, Canadá y Reino Unido.

“Estos resultados confirman que México es un destino confiable para millones de personas que nos visitan cada año. Las familias, jóvenes y adultos mayores siguen llegando porque encuentran en nuestro país un destino lleno de hospitalidad, infraestructura y experiencias que inspiran tranquilidad y disfrute”, declaró.

La titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) precisó que, durante los primeros diez meses del año, el país recibió 11 millones 157 mil turistas residentes de Estados Unidos –el principal país de origen de viajeros–, 62 mil turistas más que lo registrado en el mismo periodo de 2024 y 26.7 por ciento más que en 2019.

Por otra parte, refirió que en este periodo se registró la llegada de 2 millones 79 mil visitantes de Canadá, lo que representa un aumento de más de 200 mil turistas en comparación con el mismo periodo del año anterior y 18.1 por ciento por encima de su nivel prepandemia.

Además, se informó que en el caso de Reino Unido, este país aportó 372 mil 61 turistas, 11,422 turistas más frente a lo registrado en el mismo periodo del año anterior.

“Seguiremos fortaleciendo políticas que impulsen la llegada de más turistas a los destinos del país, porque México lo tiene todo: paisajes, actividades diversas y un enorme potencial para crecer. El turismo es una herramienta poderosa para generar oportunidades, identidad y Prosperidad Compartida”, afirmó.

Asimismo, destacó que el resto de turistas extranjeros que llegaron al país fueron 2 millones 963 mil, lo que sumado a los provenientes de Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, alcanza la cifra de más de 16 millones. Destacan los crecimientos de los turistas provenientes de Italia con 14.8 por ciento, Argentina con 14.3 por ciento, Corea del Sur con 11.6 por ciento y China con 10.6 por ciento, en comparación con el año previo.

Rodríguez Zamora añadió que México recibió visitantes de todas las edades, principalmente personas entre 30 y 44 años (29.2 por ciento). Les siguieron quienes tienen entre 45 y 59 años (24 por ciento); los de 60 años o más (16.9 por ciento); jóvenes de 16 a 29 años (18.4 por ciento); y niñas, niños y adolescentes (11.5 por ciento).

“La diversidad de perfiles confirma que México permanece como una opción atractiva para viajes en familia, así como para quienes buscan experiencias culturales, de naturaleza, descanso o aventura”, concluyó.