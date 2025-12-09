Refinería Salina Cruz recibe el máximo reconocimiento nacional en eficiencia energética

Petróleos Mexicanos (Pemex) informa que la Refinería Salina Cruz fue reconocida por la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE) como la instalación industrial con mejor desempeño en su Sistema de Gestión de la Energía durante 2024.

Este logro refleja un esfuerzo sostenido en la correcta planificación energética, operación, verificación y mejora continua en el amparo de la norma ISO 50001, es decir, se establecieron correctamente las líneas base, indicadores de desempeño de los usos significativos de la energía (USEn), planes, metas y objetivos y seguimiento de acciones de desempeño energético.

Con estas acciones se obtuvo un ahorro de energía de 2 millones 646 mil 683 Giga Joules (que equivalen a 417,000 barriles de petróleo), lo que representa un 71% del potencial de ahorro detectado para el 2024.

Durante el 2024, Pemex ahorró cerca de 8 millones de barriles de petróleo que al dejar de consumirlos se traduce en aumento de venta y mejora de procesos de energía.

Se aplicaron siete medidas relacionadas con mantenimiento en intercambiadores de calor en trenes de precalentamiento y de CFD, instrumentación de variables relevantes de diversos equipos USEn, eliminación de fugas de vapor y condensado, análisis de gases de chimenea en CFD y calderas, capacitación a operadores de los CFD, y establecimiento de ventanas operativas de CFD y calderas.

En el Programa de Eficiencia Energética de ese año, la CONUEE evaluó inmuebles, flota vehicular e instalaciones industriales. En este último rubro, y entre dos categorías en competencia, Salina Cruz obtuvo el reconocimiento por la mejor aplicación del Sistema entre las instalaciones de la Administración Pública Federal, Pemex y CFE.

La distinción se otorgó tras una revisión técnica realizada por especialistas de la CONUEE y académicos externos. El análisis abarcó desde los principales usos de energía y las líneas base hasta los indicadores de desempeño, los planes de acción y la capacitación del personal. Todo ello reflejó un trabajo coordinado entre las áreas técnicas y operativas para fortalecer el uso responsable de la energía.

Desde 2017, con la creación del Comité Interno de Eficiencia Energética, Pemex ha impulsado una mejora constante en esta materia. El reconocimiento a Salina Cruz confirma ese avance y destaca el compromiso diario de su equipo de trabajo.

Pemex reafirma su responsabilidad con el uso eficiente de la energía y la mejora continua de sus operaciones, y seguirá trabajando con claridad y constancia para fortalecer la seguridad energética del país y entregar resultados al pueblo de México.