Quemar las Naves celebra 20 años desde su estreno

La película mexicana, dirigida por Francisco Franco Alba

Trata temas como la asertividad personal, la pérdida, la adolescencia, y las opciones sexuales

Texto y fotos: Asael Grande

Quemar las naves, película mexicana, dirigida por Francisco Franco Alba, a partir del guion coescrito por el director y la actriz boliviana María Renée Prudencio, celebra dos décadas de su estreno en la pantalla gigante. Rodada en el estado mexicano de Zacatecas, trata temas como la asertividad personal, la pérdida, la adolescencia, y las opciones sexuales. Se estrenó oficialmente el 10 de octubre de 2007 en el marco del Festival Internacional de Cine de Morelia.

La actriz Irene Azuela, quien protagoniza el papel de Helena en Quemar las naves, Julieta Venegas, quien interpretó el tema principal de la película (Mi principio, con letra de Joselo Rangel), y el director Francisco Franco Alba, ofrecieron una conferencia de prensa para hablar de de este filme que está cumpliendo 20 años, y que por ello se anuncia su reestreno todo este mes de diciembre en la Cinéteca Chapultepec.

“Son veinte años del estreno de Quemar las naves, esta película que hicimos con muchísimo amor, como se hace siempre el cine, porque es la única manera de ver cine es con pasión y con amor, porque es difícil levantar una película personal, la gestación de esta película fue muy larga, hicimos un casting cuando Irene Azuela era una ‘bebecita’, y pudimos esperarla a que se fuera a Nueva York a estudiar la carrera de actuación, regresó e hicimos la película, fue un proceso muy largo; vale la pena que esta película la vean las nuevas generaciones, acabamos de estar en el Festival Forum en Mérida, en donde también le hicieron un homenaje por sus veinte años a la película, y fue muy emocionante ver la reacción del público, y ver cómo la gente sigue conectando con Quemar las naves”, comentó el director, Francisco Franco Alba.

Para Irene Azuela, quien ganó su primer Ariel con Quemar las naves, “para mí, después de sentir el shock de los veinte años, recibí como una especie de bálsamo de nostalgia, al pensar que esto fue el inicio para muchos de los que fuimos parte de esta película, desde el elenco, el equipo creativo, era la primera vez que filmábamos con esta amenaza de que venía el mundo digital, el cómo le íbamos a hacer, y particularmente para mí es un proyecto que significa muchas cosas, para mucha gente fue importante, ahora, veinte años después, estamos acostumbrados a hablar de salud mental, de identidad sexual, de preferencias, de duelo, muchos temas están ahí al alcance de nuestras manos, hace veinte años no, y Quemar las naves fue como un universo que le ofrecía al espectador una posibilidad de verse ahí, de reflejarse en una decisión de vida y con lo que uno es, tiene un mensaje conmovedor, profundo, y muy actual”.

Finalmente, Julieta Venegas, quien recientemente lanzó el sencillo, Tiempos Dorados, recordó: “me tocó ver todo el proceso de Quemar las naves, la narrativa que plantea la película es algo que a mucha gente le cambió la vida, y es bonito verla ahora después de tanto tiempo, su historia sigue siendo muy relevante, emotiva, envejeció bien; las canciones Joselo Rangel, realmente las imaginó dentro de la historia, para mí era cantar canciones que no habían salido de mí en ese momento, entonces, ahora a la distancia, me gustan mucho cómo entran en la narrativa de la película, siguen siendo canciones que a la gente le gusta mucho, me gusta esa mezcla del cine con la música, es algo muy mágico, para mí una película puede cambiar completamente con la música, lo que tiene la música es una película es esta cuota emocional, un lugar de recuerdo”.

“Quemar las Naves”, filme que fue reconocida por su calidad, con el Premio del público en FICM, Mejor fotografía en FICM, Ariel (Mejor actriz Iréne Azuela), Ariel (Mejor banda sonora), y estuvo nominada al Ariel en diseño de arte, cuenta la historia de dos adolescentes, Helena y Sebastián; quienes viven con su madre moribunda en una casa antigua y deteriorada. La llegada de un nuevo compañero de clase llamado Juan, desencadena conflictos y cambios en la dinámica familiar, obligándolos a definir su postura ante el amor, la amistad, el sexo y la traición.