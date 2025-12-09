SUSSIE 4 — THE IMMERSIVE CONCERT

ÚNICA FECHA FULL BAND · PRODUCCIÓN INMERSIVA 360° · 7 MARZO 2026 · ESTUDIOS AZTECA

Sussie 4 presenta “The Immersive Concert”, el espectáculo más ambicioso de su trayectoria: una experiencia audiovisual irrepetible que sucederá únicamente el 7 de marzo de 2026 en los emblemáticos Estudios Azteca de la Ciudad de México. Será el único concierto Full Band de Sussie 4 en todo 2026, convirtiendo esta fecha en un capítulo histórico para la música electrónica mexicana.

La producción ha sido diseñada completamente a la medida para esta noche: iluminación, pantallas, visuales y diseño de audio creados exclusivamente para esta puesta en escena. Nada de lo presentado en este concierto será replicado en futuras presentaciones. Todo el espectáculo será registrado en formato 360° y calidad cinematográfica, convirtiéndose en un documento audiovisual único.

Sussie 4, uno de los proyectos más influyentes de la electrónica contemporánea en México, marcó una época con su icónico álbum “Música Moderna” (2002). A lo largo de su carrera, han colaborado con voces esenciales como Denisse Guerrero (Belanova), Ely Guerra, León Larregui (Zoé), Aleks Syntek y Moenia, entre otros. La expectativa gira alrededor de quiénes podrían ser los invitados especiales de esta noche única.

THE IMMERSIVE CONCERT será una experiencia sensorial completa: visuales exclusivas, escenografía diseñada para envolver al espectador, iluminación hecha a la medida de la arquitectura del venue y un diseño de audio inmersivo que hará vibrar cada espacio del público. Este ritual moderno se vivirá solo una vez.