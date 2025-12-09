Estudiantes de la UAEMéx impulsan proyectos de energía solar y captación de agua de lluvia

Con sistemas fotovoltaicos y de reutilización de agua pluvial, estudiantes del Plantel “Dr. Ángel María Garibay K.” aplican conocimientos para generar soluciones sostenibles dentro de su comunidad

Toluca, Méx.- Con el propósito de impulsar acciones responsables frente a la crisis climática, estudiantes del Plantel “Dr. Ángel María Garibay K.” de la Escuela Preparatoria de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) desarrollaron dos proyectos de sostenibilidad: un sistema fotovoltaico sustentable y un sistema de captación de agua pluvial.

Mia Velázquez Bolaños, estudiante de dicho plantel, explicó que el proyecto fotovoltaico surgió del interés por reducir el consumo de energía eléctrica y fomentar entre la comunidad estudiantil el uso de energías limpias. El sistema transforma la radiación solar en corriente continua para alimentar dispositivos del plantel, como el “árbol solar”, cuya iluminación navideña opera completamente con energía renovable.

“Nos enfrentamos a desafíos técnicos, como conectar la serie al controlador y entender los voltajes adecuados, pero aprendimos mucho en nuestras clases de física. No es solo conectar cables, implica cálculos y seguridad”, compartió la estudiante, quien además, señaló que el sistema lleva dos años en funcionamiento, por lo que formar parte del proyecto representa orgullo y responsabilidad, así como la certeza de que esta iniciativa podrá consolidarse e inspirar a nuevas generaciones.

Por su parte, las alumnas Camila Dávila Flores y Valentina Camila Delgado Arriaga detallaron que el sistema de captación de agua pluvial permite recolectar, filtrar y reutilizar el agua dentro de las instalaciones. El diseño integra principios de física, como los postulados de Bernoulli y Torricelli, para calcular la velocidad del flujo y optimizar su aprovechamiento.

“Aplicar la teoría que aprendemos en clase a la realidad es muy interesante, porque sabemos en qué consisten los sistemas, pero llevarlo a cabo en el Plantel fue un desafío. En ese momento, la asesoría de nuestros profesores y profesoras, como la profesora de física Paulina Morales Valenzuela, fue clave”, destacó Camila Dávila.

El sistema incluye un prototipo de filtración con un filtro de cerámica para retener microplásticos y bacterias, carbón activado para eliminar compuestos orgánicos y olores, resinas para intercambiar iones tóxicos, así como un proceso de remineralización que estabiliza el pH del agua. Una vez tratada, el agua puede utilizarse en actividades como el abastecimiento de sanitarios.

“Aunque sean pequeños pasos, aportan muchísimo. Concientizamos a todos sobre el valor del agua, un recurso que usamos a diario y en grandes cantidades. Debemos sentirnos orgullosas de lo que podemos lograr; es un bien común para nuestro plantel”, expresó Valentina Camila Delgado.

Finalmente, las estudiantes invitaron a la comunidad universitaria a conocer los avances de estos proyectos, presentes también en otros espacios institucionales, con el fin de sumarse y contribuir al cuidado ambiental.