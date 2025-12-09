UAEMéx acerca a la comunidad universitaria el trabajo de organizaciones de la sociedad civil

Toluca, Méx.- En el marco del Día Internacional de las y los Voluntarios, la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) llevó a cabo el Encuentro de Organizaciones Civiles y Colectivas, en la Facultad de Contaduría y Administración.

La secretaria de Igualdad Sustantiva y Cuidados, Miriam Sánchez Ángeles, explicó que esta actividad tiene como propósito acercar a la comunidad universitaria los servicios que ofrecen las colectivas y organizaciones de la sociedad civil para que se sume a las causas sociales que representan para realizar incidencia social.

“Una de las grandes características con las que cuenta nuestra comunidad universitaria es sumarse a las luchas y movimientos sociales desde su participación juvenil; por ello, es importante que nos sumemos a este tipo de incidencia social”, expresó.

En este sentido, comentó que se busca acercar al estudiantado de los últimos semestres a estos espacios de incidencia social, con la finalidad de que puedan realizar su servicio social y sus prácticas profesionales para contribuir a los trabajos comunitarios, en beneficio de la sociedad mexiquense.

Las organizaciones civiles y colectivas que participaron fueron: la Coalición Veterinaria por la Salud y el Bienestar Animal (COVESBA) de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UAEMéx, el Cabildo Pro Diversidad Sexual del Estado de México (CODISEM) y Comunidad que Florece, dedicada a ofrecer servicios de salud mental.

Con estas actividades, la Autónoma mexiquense fortalece su articulación y la capacidad de incidencia con las colectivas y las asociaciones civiles, mediante la creación de espacios de intercambio, prácticas y planificación de acciones concretas y sostenibles que impulsen la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres y niñas, en el marco de los 16 Días de Activismo.