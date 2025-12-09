Michoacán, el epicentro de la guerra CJNG-gobierno de la 4T

TRAS LA PUERTA DEL PODER: Roberto Vizcaíno

Si, -como todos percibimos en México- había “arreglo” entre cárteles con el gobierno de la 4T, ya acabó.

Hoy, los narcos y el crimen organizado ya no son intocables, sino todo lo contrario, son el objetivo de la aniquilación de las fuerzas armadas y del área de Seguridad Nacional.

Y ellos, sobre todo el CJNG, han elevado su reacción.

Eso explica el auto-bomba detonado por el Cártel Jalisco Nueva Generación frente a un destacamento de la policía comunitaria en Coahuayana, Michoacán.

El atentado del sábado es apenas el más reciente de los ataques del grupo delictivo de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, dentro de una confrontación que ya dura por lo menos mes y medio.

Todo inició de hecho con la ejecución de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, el 1 de noviembre, en plena conmemoración del Día de Muertos.

La reacción social y política generada por este asesinato -que fue comentado incluso por el presidente de los EU, Donald Trump-, fue al parecer el hecho que motivó el fin del ‘arreglo’ Andrés Manuel López Obrador-4T-cárteles.

A partir de ese hecho, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió el 9 de noviembre con el llamado “Plan Michoacán”, que estableció un cerco en el estado para evitar que los 12 grupos delincuenciales, que se dijo operan en esa entidad, pudieran irse hacia los estados vecinos.

Y al mismo tiempo se aumentó en 15 mil los efectivos la presencia de Guardia Nacional, Ejército y Marina para, bajo las órdenes de Omar García Harfuch, combatirlos.

Bloquean carreteras en 12 municipios

El primer gran encontronazo ocurrió el lunes 17 de noviembre, luego de un operativo policial para capturar a Ángel Chávez Ponce, ‘El Camaleón’, que derivó en el bloqueo de carreteras en 12 municipios del occidente de Michoacán.

Células de su grupo capturaron e incendiaron unos 15 vehículos y camiones de carga, luego de atravesarlos en carreteras de Pátzcuaro, Tzintzuntzan, Quiroga, Morelia, Huaniqueo, Ecuandureo, Zamora, La Piedad, Yurécuaro, Numarán, Vista Hermosa, Ixtlán, Sahuayo, Chavinda, Chilchota y Tangamandapio.

En esta batalla las fuerzas desplegadas por García Harfuch lograron abatir y capturar unos 65 sicarios del CJNG.

La segunda batalla

A fines de esa semana, el viernes 21 de noviembre, apenas rebasadas las 7 de la mañana, una avanzada de vigilancia de Los Murciélagos, parte de un comando militar de elite para operaciones extremas, creado y dirigido por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, detectó una columna de 22 vehículos blindados del CJNG sobre la autopista de cuota de Uruapan al Puerto de Lázaro Cárdenas.

Enterado rápidamente de ese desplazamiento, la orden fue contundente: cérquenlos y extermínenlos.

El encontronazo entre sicarios y militares, en que se utilizó un helicóptero del Ejercito fuertemente artillado, y al que acudieron otros integrantes de Los Murciélagos, y que, según los reportes, duró 8 horas a lo largo de 30-40 kilómetros y en poblados aledaños.

El saldo final fue de 87 sicarios eliminados -ninguno sobrevivió-, y cero bajas ni heridos entre las fuerzas del gobierno.

Los Murciélagos encontraron al final de la batalla un total de 22 narco-vehículos blindados, 120 armas, 63 AK47, 42 AR15, 8 Barrets calibre 50, 3 lanzagranadas, 2 ametralladoras calibre 50, 80 mil cartuchos y 14 cohetes.

El CJNG responde con el auto-bomba

A las bajas y grandes pérdidas de armamento sufridas a fines de noviembre, es que ahora el CJNG hace estallar el coche-bomba en Coahuayana.

Todo indica que de parte del gobierno, la instrucción es ir contra todos los carteles y exterminarlos como quiere Donald Trump.

De parte de los carteles el mensaje es: vamos con todo lo que tenemos a defendernos. Incluso con coches-bomba de alta potencia.

En este contexto de una confrontación abierta, directa, se puede ya esperar cualquier cosa. No hay que olvidar que los cárteles, sobre todo el de las llamadas 4 letras (CJNG), cuentan ya con drones de alta tecnología.

Esto apenas es el comienzo de esta nueva etapa de confrontación.

Trump insiste en atacar dentro de México

En este contexto, el presidente Donald Trump reiteró ayer en una entrevista con la periodista Dasha Burns que él podría ordenar en cualquier momento lanzar ataques militares contra posiciones de los cárteles del narcotráfico dentro de México, como lo hace con narcolanchas en El Caribe y en el Pacífico.

Y advirtió que desde el 31 de diciembre aplicará un arancel de 5% si México no entrega el agua que debe a Texas.

“México continúa violando nuestro tratado integral sobre el agua y esta violación está dañando seriamente nuestros hermosos cultivos y ganado de Texas… México todavía le debe a los EU más de 800,000 acres-pies de agua por no cumplir con nuestro tratado durante los últimos cinco años…”, subrayó.

Rinden homenaje a Chico Herrera

El Pleno del Senado rindió ayer un minuto de silencio, seguido de aplausos, en memoria de Miguel Ángel Chico Herrera, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política, que preside Adán Augusto López.

A su vez, la presidenta Laura Itzel Castillo externó un mensaje de solidaridad a familiares y amigos del abogado y político mexicano, quien falleció el pasado fin de semana.

“Enviamos, con profundo respeto, nuestro más sentido pésame a sus familiares y amigos, particularmente a su esposa, la señora María Eugenia Rodríguez, y a sus hijos, Alfonso y María Eugenia”, dijo la legisladora.

