La Fiscalía muestra músculo

De frente y de perfil. Ramón Zurita Sahagún

La nueva Fiscalía General de la República, que encabeza Ernestina Godoy Ramos, inicia su ejercicio con mano dura.

Reabre expedientes, mueve relaciones e intenta marcar la diferencia entre ella y su antecesor, Alejandro Gertz Manero.

Tres casos de ex gobernadores acusados de diversos delitos son reabiertos.

Prolongar las estancias de los ex mandatarios estatales de apellido Duarte es una nueva tarea de la justicia mexicana.

Cesar Duarte, de Chihuahua, y Javier Duarte, de Veracruz, enfrentan nuevos cargos que podrían prolongar las penas que les fueron impuestas, aunque se busca que los nuevos delitos que les imputan sean lo fuerte que se requiere para mantenerlos en la cárcel.

La situación de los dos es similar, ya que el gobierno mexicano debió recibir la autorización de los gobiernos de los países en que fueron detenidos (Estados Unidos y Guatemala), ya que ambos fueron extraditados a México.

En el caso de César, pasó poco tiempo en prisión, después de que durante varios años residió en Texas y Florida.

Ahora se le finca el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, lo que podría regresarlo a prisión de resultar responsable.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que Duarte fue detenido el 8 de julio de 2020 en Miami, Florida, y extraditado a México el 2 de junio de 2022, por los delitos de peculado y asociación delictuosa, investigado en Chihuahua, cuyo proceso está siendo tramitado por la Fiscalía local.

En tanto el 4 de octubre de 2024, se tramitó ante el gobierno de Estados Unidos la autorización para poder procesarlo por un delito distinto a los de peculado y asociación delictuosa, que fue concedida el 4 de diciembre de 2025.

La FGR señaló que los hechos, materia de investigación en contra del ex mandatario estatal, son por su probable intervención como servidor público en Chihuahua, en un esquema de lavado de dinero, con el que pretendió ocultar recursos de procedencia ilícita desviados de las arcas estatales, utilizando para ello el sistema financiero mexicano.

En lo que respecta a Javier, el gobierno mexicano ya recibió la autorización para fincarle nuevos delitos, al margen de los que provocaron su extradición de Guatemala hace ocho años.

La Fiscalía General de la República (FGR) actuó basado en la petición de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Corrupción que encabeza María de la Luz Mijangos, por lo que obtuvo autorización del gobierno de Guatemala para imputar nuevos cargos distintos a aquellos por los que fue extraditado en 2017.

El nuevo caso se relaciona con malos manejos de recursos federales etiquetados para acciones de salud, durante su ejercicio como gobernador de Veracruz.

La audiencia inicial estaba programada para el pasado 27 de noviembre, sin embargo, el exmandatario argumentó que estaba enfermo de última hora, lo que obligó a suspenderla. Una próxima fecha está por fijarse en breve.

Se prevé que sea la primera de diversas imputaciones por peculado ya que, de acuerdo con las autoridades consultadas, la FGR tiene cerca de un centenar de carpetas de investigación iniciadas por los malos manejos de recursos federales en el gobierno de Veracruz, ello como resultado de denuncias interpuestas por múltiples organismos, entre ellos la Auditoría Superior de la Federación, la antigua Secretaría de la Función Pública, y el Órgano Superior de Fiscalización de Veracruz.

Otro ex gobernador que fue denunciado en la FGR es Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas, quien fue denunciado por extorsión y huachicol, por parte del presidente del Congreso de Tamaulipas, Humberto Prieto Herrera.

