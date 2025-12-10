Programa Viviendas del Bienestar, motor del sector de la construcción

Se dispara la edificación de casas

Entre 2024 y 2025 se construyeron más de 60 mil departamentos bajo este esquema

Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- El programa federal Viviendas del Bienestar se perfila como un motor clave para el crecimiento del sector de la construcción en México, con expectativas de incrementar hasta en 80% la edificación de nuevas casas en los próximos años.

De acuerdo con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), el programa busca atender el rezago habitacional y al mismo tiempo dinamizar la economía. Tan solo entre 2024 y 2025 se construyeron más de 60 mil departamentos bajo este esquema, lo que representó un crecimiento de entre 10 y 15% en la industria.

El director de la organización Convivencia AC, Erick Olvera Silveira, aseguró que el ritmo de construcción podría aumentar entre 70 y 80% en los próximos años, comparado con periodos anteriores, gracias a la demanda generada por el programa federal.

El plan contempla 1.8 millones de acciones de vivienda en cinco años, de las cuales un millón serán casas nuevas y 800 mil regularizaciones de predios y propiedades. La estrategia está enfocada en familias que perciben entre uno y dos salarios mínimos, con el objetivo de garantizar acceso a vivienda digna y asequible.

En estados como Veracruz y Quintana Roo, el programa ya se traduce en proyectos masivos de construcción que colocan a estas entidades como polos de desarrollo inmobiliario. En Veracruz, por ejemplo, se busca revertir un déficit de 10 mil casas al año, mientras que en Quintana Roo se han levantado miles de departamentos en zonas urbanas.

Las casas del Bienestar cuentan con 60 metros cuadrados, techos altos, ventilación natural y posibilidad de crecimiento. El modelo arquitectónico busca garantizar condiciones mínimas de habitabilidad, con espacios comunes y acceso a servicios básicos.

Aunque el programa ha sido recibido como una oportunidad para el sector de la construcción, especialistas advierten que podría profundizar desigualdades urbanas si no se acompaña de planeación territorial y servicios adecuados. El riesgo es repetir errores de sexenios anteriores, cuando la producción masiva de viviendas derivó en fraccionamientos abandonados y falta de conectividad.

Se ampliará infraestructura educativa

La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció la ampliación de la infraestructura educativa en dos municipios de Quintana Roo, con nuevas construcciones y ampliaciones de planteles de bachillerato en Benito Juárez y Playa del Carmen, como parte de un plan nacional para garantizar el acceso a la educación media superior.

Durante la conferencia denominada “Mañanera del Pueblo”, el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, informó que se construirán nuevos planteles y se ampliarán algunos ya existentes en Benito Juárez (Cancún) y Playa del Carmen (Solidaridad). La medida forma parte de la estrategia federal para asegurar que ningún joven se quede sin estudios a partir del próximo ciclo escolar.

El funcionario recordó que la meta nacional para 2025 es crear 20 planteles nuevos, realizar 33 ampliaciones y 35 reconversiones, con lo que se generarán 37,500 espacios adicionales en preparatorias públicas.

El crecimiento poblacional en la zona norte del estado ha presionado la capacidad de las escuelas de nivel medio superior. En Cancún y Playa del Carmen, la matrícula se ha incrementado de manera sostenida en la última década, lo que ha derivado en aulas saturadas y listas de espera.

La ampliación de infraestructura busca atender esta demanda y evitar que los jóvenes abandonen sus estudios por falta de espacios. Según datos del Instituto de Infraestructura Física Educativa de Quintana Roo (Ifeqroo), en 2025 se proyecta la construcción de seis nuevas escuelas y más de 50 aulas adicionales en distintos municipios, lo que complementa la estrategia federal.

Las nuevas obras permitirán:

– Reducir la saturación de aulas en planteles de Cancún y Playa del Carmen.

– Ampliar la cobertura educativa en zonas de rápido crecimiento urbano.

– Generar empleos temporales en el sector de la construcción durante la ejecución de los proyectos.

– Fortalecer la equidad educativa, al garantizar acceso a jóvenes de familias con menores ingresos.