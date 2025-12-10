Celebran inversión para ampliar el Aeropuerto Internacional de Cancún

DERECHO DE REPLICA José Luis Montañez

Se busca atender creciente flujo de pasajeros y fortalecer infraestructura turística

El gobierno federal destacó la inversión destinada en este año a la ampliación del Aeropuerto Internacional de Cancún (AIC), como parte de un plan nacional de modernización aeroportuaria que busca responder al creciente flujo de pasajeros y fortalecer la infraestructura turística del país.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que el proyecto de ampliación de la Terminal 1 del AIC se encuentra entre las obras más relevantes del año. Esta intervención forma parte de un programa federal que contempla una inversión sexenal histórica de 129 mil 139 millones de pesos en infraestructura aeroportuaria, de los cuales 36 mil 503 millones de pesos fueron ejercidos en 2025 para la modernización de 62 terminales aéreas en todo México.

El Aeropuerto de Cancún, considerado el segundo más importante del país en tráfico de pasajeros, se beneficia de esta estrategia que busca consolidar una aviación segura, eficiente y competitiva. La ampliación de la terminal responde a la necesidad de atender la creciente demanda turística en la región, especialmente en el Caribe mexicano, donde Cancún sigue siendo uno de los destinos más visitados a nivel internacional.

Se subrayó que estas inversiones no solo se concentran en Cancún, sino también en otras terminales estratégicas como Puerto Vallarta, Tijuana, Mérida y Chihuahua, todas con proyectos de ampliación o remodelación. Sin embargo, la obra en Quintana Roo destaca por su impacto en el sector turístico y por la relevancia del aeropuerto como puerta de entrada para millones de visitantes.

De acuerdo con los reportes oficiales, la modernización incluye la expansión de áreas de abordaje, mejoras en la infraestructura de servicios y optimización de procesos de seguridad y movilidad interna. Estas acciones buscan reducir tiempos de espera, incrementar la capacidad operativa y ofrecer una experiencia más eficiente a los pasajeros.

El anuncio llega en un contexto complejo: el Aeropuerto de Cancún reportó en 2025 una caída de casi un millón de pasajeros respecto al año anterior, equivalente a una disminución del 3.5% en el flujo nacional e internacional. Pese a ello, la inversión se interpreta como una apuesta estratégica para recuperar competitividad y garantizar que la terminal mantenga su posición como uno de los principales nodos de conectividad aérea en América Latina.

Falta de crecimiento, respecto a 2024

El Aeropuerto Internacional de Cancún registró entre enero y noviembre de 2025 un total de 26.6 millones de pasajeros, cifra que se mantiene un millón por debajo de lo movilizado en el mismo periodo de 2024. Este retroceso confirma que la terminal aérea difícilmente alcanzará los 30 millones de viajeros que logró el año pasado, consolidando así un segundo año consecutivo sin crecimiento tras el récord histórico de 32.2 millones de pasajeros en 2023.

El descenso se explica principalmente por la caída en el tráfico internacional, que representa la mayor parte de la operación del aeropuerto. Según datos de Aeropuertos del Sureste (Asur), Cancún dejó de movilizar aproximadamente 700,000 pasajeros extranjeros, lo que equivale a una disminución del 3.8% respecto a 2024. Las rutas más afectadas fueron las que conectan con ciudades estadounidenses, destacando la de Cancún-Chicago, que reportó la mayor pérdida de viajeros.

En el segmento nacional también se observaron retrocesos, aunque de menor magnitud. El reporte de noviembre mostró una caída del 5.6% en el tráfico doméstico, con 787,059 pasajeros, mientras que el flujo internacional descendió 0.8% en comparación con el mismo mes del año anterior.

Este panorama contrasta con las expectativas de recuperación que se tenían para 2025, luego de que el aeropuerto se consolidara como el segundo más importante del país en tráfico de pasajeros y uno de los principales puntos de conexión aérea en América Latina. Sin embargo, la desaceleración en la llegada de turistas internacionales y la competencia de otros destinos del Caribe han impactado directamente en la operación de la terminal.

A pesar de la caída en el número de pasajeros, el Aeropuerto de Cancún mantiene su relevancia estratégica para el turismo mexicano. Autoridades federales y estatales han subrayado que las inversiones en ampliaciones y modernización de la infraestructura buscan revertir esta tendencia y garantizar que la terminal pueda atender la creciente demanda en los próximos años.

Crisis de medicamentos en hospital de Playa del Carmen

A pocos días de cerrar el año, trabajadores del Hospital IMSS–Bienestar de Playa del Carmen han denunciado públicamente que, aunque los medicamentos están disponibles en las bodegas, “los tienen guardados”, obligando a pacientes a comprarlos por su cuenta. Esta acusación se suma a un escenario de retrasos en pagos de salarios, falta de personal operativo y precariedad en servicios básicos, lo que ha agravado la situación de quienes dependen de esta institución para recibir atención médica.

De acuerdo con testimonios de empleados que pidieron anonimato por temor a represalias, existen áreas del hospital donde “no hay quien ayude”, reflejo de la escasez de personal de limpieza, enfermería y apoyo administrativo. La crisis laboral se ha vuelto insostenible: trabajadores aseguran que llevan semanas sin recibir su salario y que las condiciones de trabajo se deterioran día con día.

La denuncia sobre los medicamentos ha generado especial indignación. Pacientes relatan que, pese a contar con recetas expedidas por médicos del hospital, deben adquirir los fármacos en farmacias externas, mientras que el personal insiste en que los insumos sí están disponibles en almacenes internos. Esta contradicción ha alimentado la percepción de opacidad en la gestión de recursos, además de vulnerar el derecho a la salud de cientos de usuarios.

El problema no es aislado. En semanas recientes, también se expuso una crisis de limpieza y mantenimiento, con áreas hospitalarias en condiciones precarias que ponen en riesgo la higiene y seguridad de pacientes. La combinación de desabasto, retrasos salariales y falta de personal ha derivado en un ambiente de tensión entre trabajadores y directivos, con consecuencias directas en la calidad de la atención.

Organizaciones locales y medios de comunicación han advertido que esta situación refleja un déficit estructural en el modelo IMSS–Bienestar, que busca ampliar la cobertura de salud en comunidades vulnerables, pero enfrenta serios retos de financiamiento y operación. En Playa del Carmen, donde la población ha crecido aceleradamente en los últimos años, la demanda de servicios médicos supera con creces la capacidad instalada del hospital.