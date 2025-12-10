Derechos Humanos cierra el año con aumento en atención de quejas

Resuelven la mayoría de los casos

La comisión estatalfortaleció sus mecanismos de conciliación y respuesta directa

Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (Cdheqroo) cerró 2025 con un incremento significativo en la atención inmediata de quejas, fortaleciendo sus mecanismos de conciliación y respuesta directa.

La presidenta de la Cdheqroo, Omega Istar Ponce Palomeque, informó que durante este año la institución logró resolver un mayor número de casos sin necesidad de abrir expedientes prolongados, gracias a la implementación de estrategias de atención inmediata y conciliación. Aunque el número total de quejas registradas no superó al de años anteriores, la diferencia radica en la eficacia de la resolución directa, que permitió dar respuesta más rápida a los ciudadanos.

Este modelo de atención busca evitar que las denuncias se conviertan en procesos largos y burocráticos, privilegiando el diálogo y la mediación entre las partes involucradas.

La comisión destacó que, además de la atención de quejas, se realizaron capacitaciones y programas de promoción de derechos humanos en diversos municipios, con el objetivo de prevenir violaciones y fomentar la cultura de respeto. El informe anual de la institución subraya que se mantuvo un análisis permanente de los hechos violatorios reportados y se emitieron recomendaciones a las autoridades correspondientes.

La presidenta señaló que este cierre de año refleja un avance en la capacidad de respuesta de la comisión, consolidando su papel como garante de los derechos humanos en Quintana Roo.

Entre los logros más relevantes de 2025 se encuentran:

– Mayor número de quejas atendidas de manera inmediata, evitando procesos largos.

– Fortalecimiento de la conciliación y mediación como herramientas principales de resolución.

– Capacitaciones y programas de difusión en municipios para promover la cultura de derechos humanos.

– Recomendaciones emitidas y seguimiento a su cumplimiento, con énfasis en instituciones públicas.

A pesar de los avances, la Cdheqroo reconoce que persisten retos importantes, como la necesidad de ampliar la cobertura de atención en comunidades rurales e indígenas, donde las violaciones a derechos humanos suelen pasar desapercibidas. Asimismo, se busca consolidar la confianza ciudadana en la institución, garantizando que las quejas sean atendidas con imparcialidad y prontitud.

Éxito del programa Salud Sin Tanto Choro

Más de 16 mil personas en Playa del Carmen han sido beneficiadas por el programa municipal Salud Sin Tanto Choro, consolidado como una de las políticas públicas más relevantes en materia de atención médica gratuita y directa.

La presidenta municipal de Solidaridad, Estefanía Mercado, informó que hasta diciembre de 2025 el programa Salud Sin Tanto Choro ha alcanzado a más de 16 mil habitantes de Playa del Carmen, ofreciendo consultas médicas, medicamentos y atención psicológica sin costo.

La iniciativa nació con un objetivo claro: eliminar las barreras burocráticas que durante años impidieron a miles de familias acceder a servicios básicos de salud. Bajo este esquema, brigadas médicas se desplazan directamente a las colonias, evitando trámites y acercando la atención a quienes más lo necesitan.

El programa brinda:

– Consultas médicas generales en módulos móviles y centros comunitarios.

– Entrega de medicamentos esenciales sin costo.

– Atención psicológica y orientación en salud mental, un servicio que ha tenido gran demanda.

– Charlas de prevención y promoción de la salud, enfocadas en nutrición, higiene y enfermedades crónicas.

La alcaldesa destacó que Salud Sin Tanto Choro se ha convertido en un programa histórico para Solidaridad, al poner la salud “al alcance del pueblo, de manera directa, rápida y sin trámites complicados”.

Además, el programa contribuye a desahogar la demanda en hospitales y clínicas públicas, al ofrecer atención primaria en las comunidades y prevenir complicaciones que requieren servicios especializados.