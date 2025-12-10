Lanzan en Playa procedimiento para regular grúas y evitar cobros excesivos

Múltiples denuncias ciudadanas

Se otorgará mayor certeza a ciudadanos ç en servicios de arrastre y resguardo vehicular

Por redacción DIARIOIMAGEN

Playa del Carmen.- El Ayuntamiento de Playa del Carmen puso en marcha un nuevo procedimiento para regular los cobros de las empresas de grúas, informó el director de Gobierno municipal, Erwin Aguilar Díaz. La medida tiene como propósito otorgar mayor certeza a los ciudadanos y evitar abusos en los servicios de arrastre y resguardo vehicular.

El funcionario explicó que esta acción se fundamenta en un decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado, donde se establecen los conceptos y tarifas que deben aplicarse. Subrayó que la instrucción de la presidenta municipal, Estefanía Mercado, fue clara: implementar un esquema transparente a través de la Dirección de Transporte.

Aguilar Díaz señaló que la decisión se tomó tras el incremento de denuncias por irregularidades en el servicio de grúas, incluidas aquellas solicitadas por elementos de Seguridad Ciudadana en hechos de tránsito.

“Esto es para que la ciudadanía se sienta atendida y conforme de lo que se le está cobrando. Este era el principal punto de las quejas”, expresó el director de Gobierno municipal.

El funcionario destacó que la tarea ahora es vigilar que las empresas operen bajo estricto apego al marco legal, garantizando que los cobros se ajusten a lo establecido.

Finalmente, precisó que el personal de la Dirección de Transporte tendrá la responsabilidad de acompañar al ciudadano durante el proceso de liberación de su vehículo, revisar la cotización emitida por la empresa de grúas y confirmar que coincida con lo estipulado en la normativa vigente.