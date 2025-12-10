Ninguna obra en el estero de Chac: Procuraduría Ambiental

Tras clausuras de Profepa

Chetumal.- La Procuraduría de Protección al Ambiente (PPA) de Quintana Roo confirmó que actualmente no existen obras activas en el estero de Chac, tras la clausura impuesta por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) a mediados de este año.

El titular de la PPA, Alonso Fernández Lemmen Meyer, aseguró que desde la clausura realizada por la Profepa, la dependencia estatal mantiene una estricta vigilancia para evitar la continuidad de los trabajos en esta área natural ubicada al sur del estado. Señaló que hasta la fecha no se han detectado violaciones a los sellos de clausura ni intentos de reactivar las obras que habían sido denunciadas por poner en riesgo el ecosistema.

La confirmación responde a las inquietudes de organizaciones ambientales y ciudadanos que habían advertido sobre posibles intentos de continuar con los proyectos en la zona, considerada de alta fragilidad ecológica.

En julio de 2025, la Profepa clausuró un predio en el estero de Chac tras comprobar la realización de obras sin permisos ambientales, lo que generó preocupación por los impactos negativos en manglares y cuerpos de agua. Las denuncias ciudadanas fueron clave para que las autoridades federales intervinieran y frenaran los trabajos.

Desde entonces, la PPA ha reforzado la inspección en coordinación con la Profepa, utilizando recorridos de campo y monitoreo constante para garantizar que no se reanuden actividades ilegales.

El estero de Chac es considerado un ecosistema estratégico para la biodiversidad del sur de Quintana Roo, al funcionar como refugio de aves migratorias y especies endémicas, además de ser un regulador natural contra inundaciones. Su conservación es vital para mantener el equilibrio ambiental de la región.

Fernández Lemmen Meyer reiteró que la PPA continuará con la vigilancia y atenderá cualquier denuncia ciudadana sobre posibles irregularidades. “Después de la clausura por parte de la Profepa, de ninguna manera se ha dado continuidad a las obras que ahí se realizaban, ni se han violado los sellos”, afirmó.

El funcionario subrayó que la coordinación entre autoridades estatales y federales es fundamental para garantizar la protección del estero de Chac y evitar que intereses particulares prevalezcan sobre el bienestar ambiental.