Mujeres de Cancún y Playa tienen más esperanza de vida que hombres

Viven en promedio entre 72 y 77 años

Tienen mejor cobertura médica, servicios hospitalarios sólidos y programas de prevención

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- Una mejor cobertura médica, servicios hospitalarios sólidos y programas de prevención convierten a Benito Juárez (Cancún) y Playa del Carmen en los municipios con mayor esperanza de vida en el estado.

En contraste, los municipios con menor esperanza de vida son: José María Morelos, Felipe Carrillo Puerto y Othón P. Blanco, donde influyen factores como menor acceso a servicios de salud, altos índices de enfermedades crónicas y mayores niveles de pobreza.

El promedio de vida en Quintana Roo mantiene la misma tendencia nacional: las mujeres viven más que los hombres. Datos recientes de Inegi y Conapo señalan que la esperanza de vida estatal ronda los 79 años para mujeres y 72.6 años para hombres.

Especialistas del IMSS e ISSSTE coinciden en que las principales causas que determinan la longevidad en el estado son la prevalencia de diabetes, hipertensión, riesgos laborales —particularmente en construcción y turismo—, así como muertes violentas que afectan sobre todo a la población masculina.

De acuerdo con los reportes oficiales del sector salud de Quintana Roo, los hábitos alimenticios, el acceso a consultas preventivas y la estabilidad económica siguen siendo los factores que más influyen en alcanzar o superar la media estatal de vida.

Cifras a nivel nacional

Los hombres en el país tienen una esperanza de vida de 72.6 años, mientras que en las mujeres es de 79 años. Es decir: la brecha de 2025, según datos del Inegi es de 6.4 años (una de las más altas sin contar las de 2020 y 2021 debido a la pandemia).

Entre la violencia y los accidentes, existen factores vinculados directamente a la salud que influyen en que el género femenino sea más longevo. De acuerdo con lo reportado por un estudio publicado en JAMA Internal Medicine y un artículo de Harvard Health Publishing hay importantes referentes que podrían cambiar esta tendencia.

La noticia no es nueva, sin embargo, cada vez más estudios suman evidencia. En 2019 la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó un informe en el que concluyó que la diferencia responde a varios factores, entre ellos “una actitud distinta con respecto a los cuidados de salud”.

El último reporte de NCDs at a Glance 2025 de la Organización Panamericana de Salud, encontró que en la mayoría de países de América Latina y el Caribe, la tasa de enfermedades no transmisibles de los hombres fue más alta que la de las mujeres con 495.9 casos por cada 100 mil.